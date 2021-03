https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.03.2021

8:51

Dijo que Leo "no se guía por el dinero" Joan Laporta, presidente electo de Barcelona, aseguró que "Messi se quiere quedar"

El presidente electo del Barcelona, Joan Laporta, se mostró "convencido" de que Lionel Messi "se quiere quedar en el club" y aseguró que el astro argentino "se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero".





"Estoy convencido de que se quiere quedar", dijo Laporta al referirse al futuro de Messi, que en junio finalizará su vínculo con el Barcelona.





El nuevo presidente se impuso por un 54,28% de los votos sobre los otros candidatos Victor Font (29%) y Tony Freixa (8,58%).





En una entrevista en "El Món" de RAC1, Laporta confirmo además que varios jugadores del plantel lo felicitaron por su victoria en las elecciones, entre ellos Leo Messi. "Me han felicitado algunos jugadores: Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba... creo que es normal", aseguró.





Laporta dijo: "Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça y esto me demuestra que quiere quedar en el club".





El nuevo mandamás del Barcelona confesó sentirse "muy tranquilo de poder hablar con Messi" para negociar su permanencia en el club.





"Haremos lo mejor para el Barcelona y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar la Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero", afirmó.

