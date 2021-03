https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.03.2021 - Última actualización - 11:43

11:41

El gobernador tenía previsto participar de actos oficiales junto al presidente Fernández.

Lo anunció por redes sociales Perotti suspende su agenda porque operan a su madre El gobernador tenía previsto participar de actos oficiales junto al presidente Fernández. El gobernador tenía previsto participar de actos oficiales junto al presidente Fernández.

Este lunes por la mañana se conoció que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, suspendió su agenda prevista para la jornada debido a una intervención quirúrgica “no programada” a su madre.

La información la confirmó el propio mandatario a través de sus redes sociales. “Estoy acompañando a mi mamá en una intervención quirúrgica no programada, y hasta que no finalice la operación, no partiré a Buenos Aires, donde tendrá lugar el acto por el Día de la Mujer convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández”, publicó.

Estoy acompañando a mi mamá en una intervención quirúrgica no programada, y hasta que no finalice la operación, no partiré a Buenos Aires, donde tendrá lugar el acto por el Día de la Mujer convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. — Omar Perotti (@omarperotti) March 8, 2021

Cabe recordar que el 2 de marzo la madre del gobernador santafesino fue vacunada contra el Covid-19. Ese día, Perotti publicó en Twitter: “Muy emocionado de acompañar a mi madre a vacunarse. La inscribimos y por su edad le tocó en el segundo día de vacunación de los adultos mayores”.