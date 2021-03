Empresarios y sindicalistas "contentos" con el acuerdo para la industria automotriz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 09.03.2021

16:24

El gobierno anunció una reducción en el pago de retenciones a las empresas que cumplan ciertos requisitos.

El gobierno anunció una reducción en el pago de retenciones a las empresas que cumplan ciertos requisitos.

Empresarios y sindicalistas de la industria automotriz manifestaron hoy su apoyo al decreto presidencial que reduce el pago de retenciones a las unidades que se produzcan en 2021 por encima de las de este año y calificaron a la mesa de debate sectorial como un "ejemplo a seguir" para otras que por estos días motoriza el Gobierno Nacional.

Luego del acto que este mediodía los reunió en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, los representantes gremiales y empresariales se sumaron a las palabras del presidente Alberto Fernández al manifestar su alegría por el acuerdo alcanzado.

El líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, fue uno de los que habló de un "ejemplo a seguir" y "lo que hay que hacer" para sacar al país adelante.

"Acá están todos contentos, los autopartistas, los que fabrican coches, y están contentos los trabajadores" dijo el referente de la UOM.

La misma expresión usó el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero: "(Estoy) muy muy contento, porque lo que se acaba de firmar es un ejemplo, es el acuerdo en un sector con tantas asimetrías como son los sindicatos, las multinacionales, las pymes y el Gobierno, y hemos discutido todo en una mesa redonda que nos permitirá tener la previsibilidad de invertir en Argentina"

El también titular de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) afirmó que de esta manera se puede "seguir generando mano de obra en Argentina, con mayor exportación y mayor contenido local", lo que "permite generar los dólares que nos den sustentabilidad".

Por su parte, Caló dijo no estar preocupado por el proyecto de Movilidad Sustentable anunciado por el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.

"A nosotros no nos preocupa, nos tenemos que adaptar. Nos decían 'viene la robótica, viene el 4.0', y vinieron. Lo que tenemos que hacer es preparar a los compañeros para que puedan estar. Si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, quedamos afuera del mundo, no somos competitivos", señaló.

