Testimonio en primera persona

Candioti inseguro: destrozos en un bar para no llevarse nada

El hecho ocurrió a metros de bulevar. El dueño dijo que no constataron faltantes pero sí todo “revuelto”. Además, el titular del comedor remarcó que se repiten los robos en comercios y otros restó de la zona.

Crédito: Danilo Chiapello

El polo gastronómico de barrio Candioti no es la excepción a la regla. La inseguridad en Santa Fe también golpea a los bares, restó y pubs que desde hace unos años son la vedette de la noche en la capital provincial. En las últimas horas, un comedor ubicado en calle Las Heras al 3400, esto es a metros de Bulevar Gálvez, fue “visitado” por delincuentes. El Litoral dialogó con el titular del lugar, quien comentó que no robaron nada pero sí dejaron destrozos. “Un policía llamó al 911 porque vio salir a un chico del lugar y vinimos rápido. Cuando llegamos vimos que estaba roto el vidrio con una piedra (un pedazo de baldosa) y nos entraron a buscar plata. Nosotros no dejamos dinero por eso no encontraron. Sí revolvieron todo, las computadoras y demás. Vamos a revisar si hay algún otro daño”, dijo Francisco el responsable del bar. Foto: Danilo Chiapello Al ser consultado por la actualidad del barrio, el damnificado comentó: “La verdad es que Candioti está bastante inseguro. Ya robaron otros bares y comercios”. Cabe señalar que no hubo personas detenidas vinculadas a este episodio delictivo.

