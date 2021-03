Así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del domingo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.03.2021 - Última actualización - 7:44

7:02

Boca igualó los puntos de Unión en la Zona B y lo dejó fuera de los 4 mejores por diferencia de goles.

Este domingo se jugaron dos encuentros que modificaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga Profesional.

Tras el empate entre Boca y River, los dirigidos por Miguel Ángle Russo le arrebataron la cuarta posición a Unión en la Zona B, igualandolo con 9 unidades y quedando mejor posicionado por diferencia de goles.

Por su parte, los de Gallardo llegaron a 7 puntos y están sextos, fuera de la zona de clasificación.

Por otra parte, Banfield y San Lorenzo igualaron 0 a 0 y el Taladro igualó la línea de Racing en la Zona A, con 8 unidades.

Este lunes, juegan Central vs Arsenal, Atlético Tucumán vs Patronato e Independiente vs Sarmiento.

