Alberto Fernández, sobre la Vacunación VIP: Ginés "se descuidó" y Duhalde no dijo la verdad

El mandatario admitió que “mucha gente” le pidió vacunarse, pero dijo que “no”. “A los que les costó -negarse- pagaron con su cargo" expresó, en referencia a González García.

El presidente Alberto Fernández admitió este lunes que "mucha gente" le "pidió vacunas contra el coronavirus" pero dijo que "no", por lo que consideró que el ex ministro Ginés González García "se descuidó".

"A mí mucha gente me pidió vacunas y cuesta mucho decir que no, porque te piden por amor para un familiar, es un dilema ético", consideró el mandatario nacional en declaraciones a Canal 9.

Al hablar de las "vacunas VIP", señaló: "Hubo gente que me pidió el auxilio de la vacuna y les dije que no, tal vez a otros les costó más, y a los que les costó pagaron con su cargo".

Además, Fernández afirmó que González García "se descuidó" con el tema de la vacunación en el Ministerio de Salud, y relevó que aún no habló con el ex funcionario desde su salida en febrero pasado.

"No he hablado con Ginés todavía. He dejado que el tiempo pase", resaltó el mandatario nacional, y consideró: "Creo que se descuidó y fue débil".

El presidente, en tanto, apuntó contra Eduardo Duhalde y deslizó que el ex mandatario no dijo la "verdad" cuando le preguntaron por qué fue vacunado.

"Hubiera sido mejor que diga la verdad, no es que tocaron timbre y preguntaron ‘¿Acá vive Duhalde? lo vamos a vacunar´. Hubiera dicho la verdad", expresó el jefe de Estado, al ser consultado sobre la respuesta del ex presidente, que pidió que le preguntaran "al Gobierno" el motivo de su vacunación.

Al respecto, sostuvo: "La verdad es que debe haber pedido que lo vacunen, no es que estamos haciendo sorteos a ver quién se vacuna".

Las PASO

Fernández, a la vez, afirmó que la realización de las primarias es una decisión del Congreso, aunque subrayó que "con lo que cuestan" se podrían pagar "las vacunas rusas".

"Con lo que cuestan las PASO pago las vacunas rusas que tengo que pagar", recalcó Fernández en declaraciones a Canal 9.

Además, dijo que le "da lo mismo" si se efectúan o no, al señalar: "Es igual porque sé cómo nos va, muy bien".

“Sí tengo alguna duda sobre si por hacer las PASO no estamos complicando la pandemia", resaltó Fernández.

Al hablar de las dosis del Instituto Gamaleya, manifestó: "Todo indica que esta semana vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones".

"Está claro que hay que agilizar la vacunación", admitió el presidente.

Sostuvo que para cuidar que no se descontrole la situación epidemiológica el Gobierno "está organizando una serie de medidas para cuidar" a la población.

"Está claro que la pandemia va a seguir, porque además aparecen nuevas variantes que son más contagiosas. Tenemos que tener cuidados, les pido a los argentinos que se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos", agregó el presidente.

Con información de NA.