Una célula de la ranchada mendocina

Gabriel Nazar conversó con El Litoral sobre el show en Tribus Club de Arte, y la actualidad de una banda sensación en la escena nacional.

Gabriel Nazar conversó con El Litoral sobre el show en Tribus Club de Arte, y la actualidad de una banda sensación en la escena nacional.

El viernes, desde las 21, Gauchito Club visitará por primera vez la ciudad de Santa Fe para presentarse en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). En la previa al show que abrirán Maca Revolt Soundsystem y Nico Gómez de Prana, el multi-instrumentista Gaby Nazar (voz, guitarra, cuatro venezolano y teclas) habló del single "Movimiento Astral" y todo lo que se viene para la banda mendocina.

Movida orgánica

A fines de 2015, nació al mundo Gauchito Club. Aquello que comenzó como una suerte de proyecto solista de Gaby Nazar -que, por entonces, estudiaba Producción Musical en San Luis- se fue ampliando con los aportes de su hermano Sasha y más músicos. En mayo de 2018, el grupo mendocino publicó su primer y único álbum, al momento, "Guandanara". La noticia, en forma de canciones, corrió como reguero de pólvora. ¿Tenés a Gauchito Club? ¡La rompen!, circulaba en distintos grupos de amigos. Recuerda Gaby que en aquel momento, "el algoritmo que domina las redes sociales y las plataformas digitales estaba complejo: no tenemos un género definido. Hubo una movida orgánica muy grande de la gente que ha hecho que el sistema mismo empiece a prestarnos atención y nos coloque en playlists. Antes se escuchaba en en Mendoza y en Buenos Aires, y ahora está llegando a Santa Fe, Tucumán y otras partes del país".

Yin-yang

El reciente lanzamiento del videoclip de "Movimiento astral" completa la trilogía abierta por "Encendedor" y "Onliyu". Según anticipa Gaby, estos tres capítulos son la columna vertebral del disco, que posiblemente vea la luz en junio o julio. "Hablan de nuestra geografía. 'Onliyu' es la cumbia, bailable. 'Encendedor' es fogonero, introspectivo. 'Movimiento astral' es súper chill, medio gospel, codea con el género urbano". En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, cantaba Pau Donés. Suscribe Nazar. En el contraste radica la esencia gauchita. "Si toda la banda fueran baladas tipo 'Encendedor' no generaría lo mismo, porque es necesario este yin-yang de ir de lo bizarro o lo políticamente incorrecto a cantarle a un viejo amor".

A diferencia del disco debut, grabado en la casa del entrevistado, "flashándola", el nuevo material parte de otra base: lo que se espera del grupo. "'Guandanara' fue una sorpresa, nos ha llevado a recorrer el país. Ahora estamos en un lugar de mayor maduración y hay que hacerse cargo. El chiste se convirtió en realidad". El segundo álbum, anticipa el músico, "será totalmente ecléctico, como el anterior, pero lo arroparemos de cosas más complejas". En este sentido, avisa que va a haber un tema "medio candombe", en el que "flasheo que tiene que ir un bandoneón para darle una veta más nostálgica; y después, quizá, en las pistas, en algún sampleo. Es re loco porque vas a un show y terminás no entendiendo nada. Pero, a la vez, entrás en una burbuja muy particular. Pasás por tantos estados musicales y artísticos que eso termina siendo lo identitario cuando te metés en el concepto".

Política y astros

La narrativa de Gauchito Club combina referencias de las procedencias más disímiles: el amor, la luna, el cine, una charla. "Mostramos una célula de esa ranchada mendocina que existe acá. La unión, el compartir ideas en un grupo de amigos, interpelar lo que estamos viviendo en carne propia. Desde la política a los astros o cómo nos pegan las personalidades a través de los signos". Ese gesto hecho canción "es muy mendocino: tratar de capturar su forma de vida de modo genuino, fresco. Sin prejuicios".

La multiplicidad de voces se ve, no solo en el sonido coral, sino también en el paradigma conversacional del conjunto mendocino. "Queríamos que las letras se entiendan como la conversación de dos personas en un asado sin que haya nadie mirándolos". Y allí, sazonando la oralidad, se abre un amplio arco de intertextualidades que va de Los Plateros a María Elena Walsh. En el medio, muchos universos. "Es parte de nuestra generación", asume Gaby. "La globalización, tratar de poner en vigencia cosas que no se han perdido. La moda por la moda misma no tiene ningún sentido si vos no generás valor a lo que ha pasado. A nosotros nos ha interpelado tanto María Elena como Piazzolla y Spielberg. Ahora estoy flashando que me encantaría hacer un videoclip en conmemoración a las películas de terror. Como cuando estás charlando con amigos sobre momentos paranormales. Eso podría ocurrir tranquilamente en una canción de Gauchito".