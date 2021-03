Crean un banco de cuadernos para asistir a alumnos necesitados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Un niño un cuaderno" es una iniciativa de la Fundación Innovar. Recolectan cuadernos donados por la comunidad durante todo el año y los van distribuyendo en distintas localidades.

Tener un cuaderno para asistir a clases parece un elemento básico y de fácil acceso para muchos, pero para otros es una limitante que muchas veces condiciona la educación de los niños. Es indispensable que todos los jóvenes estudiantes puedan contar con los útiles necesarios para poder desarrollarse y crecer. Es por eso que la Fundación Innovar creó un banco de cuadernos para asistir a alumnos necesitados.

Florencia Alberto, referente de la Fundación, explicó que la “campaña no tiene fecha de caducidad, por lo que se va a prolongar durante todo el tiempo que podamos”.

Asimismo, manifestó que la recolección de los cuadernos se hace a “través de distintas sedes, en diferentes localidades, y luego las entregamos a aquellas instituciones educativas que conocemos que tienen necesidades y a escuelas que nos hacen llegar esta falencia”.

Florencia consideró que “cada escuela tiene una necesidad y acá estamos para brindar esta herramienta tan especial, tan particular para los chicos y que les permita poder crecer. Nosotros nos dimos cuenta que en las campañas de útiles, si bien son importantísimas, el cuaderno es una herramienta fundamental que no se puede compartir, no se puede prestar”, es único y personal.

Cómo colaborar

La integrante de la Fundación Innovar informó que “cualquier cuaderno forma parte de esta campaña y los que quieran colaborar se pueden contactar al número de teléfono 3404 41 9072 o pueden ingresar a la página web innovarsantafe.com”.