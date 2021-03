Esmeralda Mitre dijo que Marcelo Tinelli es un pusilánime

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo", aseguró.

"Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo", aseguró.

Después de ser eliminada del "Cantando 2020", Esmeralda Mitre desapareció de los medios argentinos y recién ahora resurgió renovada y con un cambio de look para participar de una entrevista junto a Luis Ventura, en la cual contó algunos insólitos detalles de su vínculo con Marcelo Tinelli.

"¿Trabajarías otra vez con Tinelli?", comenzó el conductor de "Secretos Verdaderos" en América TV. Ante la pregunta del periodista, la hija de Bartolomé Mitre fue concreta: "No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado".

"Marcelo siempre termina traicionando a la gente. Eso es lo que dicen todos y lo comprobé. Lamentablemente, porque a pesar de todo lo quiero mucho. Le tengo cariño y creo que él no quiso hacerme daño, pero me lo tuvo que hacer", manifestó sobre el presidente de San Lorenzo. "Yo era la persona que más rating tenía en el programa, lejos. Todos hacían 2, y yo hacía 12.8 puntos. ¿Vos qué hacés con una estrella que te está dando de comer? Porque él no me estaba dando de comer a mí, yo le estaba dando de comer a él con el rating".

"Me peleé con él, le dije de todo en la cara y le dije que yo era Don Corleone, que se había equivocado de enemigo. Le dije que no quería ninguna respuesta de él, que no se atreviera a responderme. Esto es mafia, jajaja. Hago humor pero un poco sí", reveló Esmeralda.

En la misma línea, Mitre contó cómo comenzó el conflicto: "Pasó lo del Covid falso positivo. Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa, me parecía malo. No como en el Bailando, que era bueno y la pasé muy bien. Fue un drama, me decían que por favor me quede, que se les venía el programa abajo. Que de hecho se les vino abajo desde el día siguiente que yo me fui. Es la verdad, yo tengo rating. Es un fenómeno rarísimo pero pasa".

"Le dije “te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio”. Me dejó en el aire garpando. Me dejó a mí que soy una actriz seria y de prestigio como una perdedora. Le dije 'a mí no me vas a ganar. ¿Este es tu juego? Mañana salgo yo a ver quién gana. Y gané'", cerró la actriz sobre su batalla con Tinelli.