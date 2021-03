https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Luciana Ceresola La cadena del vacío

El 20 de marzo del 2020 comenzó un nuevo relato en la Argentina. Al frente de un micrófono, en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció la que sería la cuarentena más larga del mundo debido a la pandemia del coronavirus y quebró al país. Lejos de cuidarla salud, Argentina fue uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia, con más de 50 mil muertos hasta el momento y con la peor negociación de vacunas, lo que está dejando al país sin un plan de contención de cara al invierno y en medio de la aparición de nuevas cepas del virus.

No hay vacunas. Este es el mensaje del presidente hoy. No están las dosis necesarias para proteger, ni si quiera, a toda la población de riesgo. Este jueves a la noche, a un día de cumplirse un año de aquel discurso que encerró a un país y paralizó su economía y desarrollo, Alberto Fernández volvió a mostrarse frente a un micrófono en cadena nacional para reconocer que los diez millones de vacunas que ya deberían estar aplicadas, según su predicción en diciembre del2020, no estaban y dejó ver que el plan nacional de vacunación tambalea.

La oposición en Argentina, tantas veces criticada por advertir sobre las falencias en el manejo de la pandemia por parte de Fernández,acompañó desde el primer momento a los argentinos que vieron sus negocios afectados, y denunció las irregularidades en la campaña sanitaria, como la del Vacunatorio VIP, que generó la renuncia del Ministro de Salud de la Nación, nada más ni nada menos.

En la ciudad de Santa Fe, desde el Bloque del Pro, estuvimos desde el primer momento junto a los ciudadanos que de una u otra manera fueron afectados por la crisis socio-económica que provocó el kirchnerismo que hoy gobierna detrás de Fernández:

Pedimos por los empresarios, comercios y profesiones liberales para que, de manera gradual se les permita retomar sus actividades sin demoras, cuando la situación sanitaria lo permita. El sector hotelero, gastronómico y de eventos también recibió nuestro apoyo en el Concejo Municipal.

Solicitamos la habilitación, con la aplicación de protocolos sanitarios, de las prácticas deportivas y recreativas en los clubes barriales para niños y jóvenes de nuestra ciudad.

Le pedimos a IAPOS la restitución de las prácticas domiciliarias para aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad,cuyo tratamiento no puede ser suspendido por que implica un retraso en la evolución de sus capacidades.-Llevamos al Recinto local el pedido de los jardines maternales y academias privadas para que se los habilite a recibir niños en sus salas.

En esta última semana, presentamos, además, un proyecto para que estos trabajadores de jardines de infantes y maternales, junto a los de academias e instituciones educativas y culturales, cuyas actividades se desarrollen principalmente en espacios cerrados, sean incluidos en el Plan de Vacunación de la provincia de Santa Fe así de esta manera disminuir los riesgos de contagio, al igual que los docentes.

También elaboramos un proyecto para que todas aquellas personas y funcionarios que apliquen o reciban alguna dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid-19,sin corresponder a la prioridad establecida en los protocolos, sean sancionados y multados. Se contempla también el apartamiento del cargo público que detenta e inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos municipales por un período de 5 años. -Solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que realicel as gestiones pertinentes para la compra y aplicación de vacunas contra el Covid-19 de acuerdo a los protocolos y prioridades establecido dentro del Programa Provincial de vacunación. Esto, dentro del marco constitucional que establece la Autonomía de los municipios para establecer sus propias estrategias y acciones de gobierno. Es fundamental que el municipio realice acciones en este sentido ante la lentitud que se está observando en la inoculación de la población por parte de la Nación y la Provincia. Hoy lunes en la ciudad capital los vacunatorios permanecieron cerrados antela falta de dosis.

Es preocupante que el Gobierno Provincial tampoco mostrara durante estos meses una propia iniciativa en el tratamiento de esta crisis.

Siempre esperó de los movimientos de la Nación y nunca elevó propuestas diferenciales de acuerdo su situación geográfica propia. Fue cómodo. Hoy con las vacunas sucede lo mismo, no hay.

Lo más grave es que el mensaje del Presidente el jueves, a un año del anuncio de la cuarentena, fue el mismo. Sus prioridades son otras.

*Concejal Santa Fe, Juntos por el cambio.