Jueves 25.03.2021 - Última actualización - 16:09

16:05

Declaraciones radiales

Macri: "Si Perón estuviese acá, se anotaría en Juntos por el Cambio"

"Este peronismo actual representa a los que no trabajan y nosotros representamos a los que quieren trabajar", manifestó el ex presidente. También resaltó que no se arrepiente de haber ido al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ex mandatario busca posicionarse como un referente central de Juntos por el Cambio para intervenir en el armado nacional, pero sin ser candidato. Crédito: Archivo

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este jueves que si viviera el ex mandatario Juan Domingo Perón se sumaría a Juntos por el Cambio, al tiempo que resaltó que no se arrepiente de haber ido al Fondo Monetario Internacional (FMI). "Si Perón estuviese hoy acá, diría, ´Me anoto en Juntos por el Cambio´", aseguró el ex jefe de Estado. "Este peronismo actual representa a los que no trabajan y nosotros representamos a los que quieren trabajar, a los millones que piden un trabajo decente. Al trabajar, existís, trascendés... Si dependés de lo que te dan, te someten, te humillan... Eso es lo que hace el populismo", subrayó. Tenés que leer Estela de Carlotto dijo que a Macri "hay que meterlo preso lo antes posible" En una semana de alta exposición política tras meses de bajo perfil, Macri también aseguró que está empeñado en que la oposición tenga "los mejores candidatos" en las próximas elecciones, aunque ya dijo que él no se presentará. El ex mandatario busca posicionarse como un referente central de Juntos por el Cambio para intervenir en el armado nacional, pero sin ser candidato. Sobre las próximas elecciones presidenciales, Macri expresó que por el momento "no" piensa en volver a competir, pero consideró que "tiene que haber internas" para las legislativas de "este año y para el 2023", al considerar que "es fundamental". En ese sentido, señaló que es "amante del desarrollo de una persona", y planteó que "hay que competir para sacar lo mejor de uno". Macri se expresó de este modo en declaraciones radiales y explicó que el título del libro "Primer tiempo" que acaba de presentar tiene una "esencia futbolera", y sostuvo que "hay un Segundo Tiempo de la transformación". Al respecto, indicó que "hay que transformar el país" y analizó que "quizás sea difícil entender que 2015-2019 (el período que duró su mandato presidencial) fue el prólogo de la transformación hasta que la Argentina vuelva a encarar 20 años de crecimiento tras esta marcha atrás del populismo". Tenés que leer Macri: "Tengo clarísimo que Cristina me quiere preso" Definió, además, a la administración del presidente Alberto Fernández como "la destrucción final", al asegurar que "no se puede importar, no se puede exportar, es todo una complicación en la Argentina hoy". El ex presidente también cuestionó la estrategia de inmunización del Frente de Todos y manifestó que "la Argentina aislada es la que no consigue vacunas". Por otra parte, en alusión a las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner a su gestión, respondió: "No me arrepiento de haber ido al FMI". "La deuda es hija del déficit y eso lo dejaron los kirchneristas", aseguró el ex jefe de Estado, tras indicar que ella "recibió el país con un 4% de superávit y lo entregó con un 5% de déficit". Con información de NA

