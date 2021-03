https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 28.03.2021 - Última actualización - 10:33

Colón domina la zona A con 19 puntos Así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del sábado

Este sábado se jugaron 4 encuentros que modificaron las tablas de posiciones de la Copa de la Liga Profesional.

Por la zona A, el Sabalero venció 3 a 1 a Platense y es líder con 19 unidades, tras 6 encuentros ganados y uno empatado.

Luego, Banfield igualó con Aldosivi y Central Córdoba empató con Rosario Central. Ahora, el Taladro y los de Santiago del Estero son escoltas con 12 puntos.





Finalmente, Argentinos le ganó 3 a 2 a Arsenal y llegó a 9 unidades.

Por la zona B, Unión quedó con 11 puntos en la cuarta posición y debe esperar otros resultados para saber si sigue dentro de la zona de clasificación finalizada la fecha.

Hoy juegan: Talleres vs Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs Vélez, River vs Racing e Independiente vs Boca.