Las medidas serán de 5 metros por 3.5 metros sobre calle Rodríguez Peña. Oscar Falomir contó el pedido de la gente: "Pintálo con la roja y negra". Llevará la camiseta argentina y la firma del 10.

Justo cuando llega Argentinos el domingo... Ya "casi" está el mural de Maradona en Colón

Como si fuera una gambeta celestial, el mural de tributo a Diego Armando Maradona en la cancha de Colón estará terminado en plena Semana Santa, justo antes de este domingo 4 de abril, donde nada es casualidad y justamente será Argentinos Juniors quien pise el Cementerio de los Elefantes para visitar al equipo perfecto de Eduardo Domínguez. No hace falta aclarar que fue el "Bichito Colorado" de La Paternal quien ofició de cuna para el mejor futbolista de todos los tiempos.



Oscar Falomir, sabalero de toda la vida, vive enfrente de la cancha. Es quien tomó el desafío, junto a su familia, de empezar este tributo al "10".

"¿Desde cuándo tengo recuerdos de Colón?...desde chico, cuando junto a mi padre pintábamos los carteles de la misma cancha?", cuenta desde arriba del andamio a El Litoral.

Oscar, el mismo que pintó el escudo sabalero enorme en el piso del playón de ingreso al estadio, cuenta una anécdota de cuando integró una Comisión Directiva de Colón, en otro de sus romances con la sangre y luto.

"Vino el propio José Vignatti un día, se me presentó y me dijo. "¿Usted sabe que el escudo gigante que pintó en la entrada a la cancha se ve desde un satélite?". Al tiempo, me pidió que integrara la directiva junto a él.

Con un consumo de varios litros de pintura, con medidas de 5 metros por 3.5 metros, el mural del tributo a Diego Armando Maradona ya está "casi listo", sobre calle Rodríguez Peña, en uno de los accesos de la hoy cerrada Platea Este por las cuestiones de la pandemia.



El autor del mural, Oscar Falomir, cuenta que se conmovió el barrio desde que El Litoral publicó la noticia: "Salió en el diario y al otro día vinieron todas las radios a mirar, pasó gente a sacarse fotos, me hicieron notas de los canales de TV".

Pero, a su vez, comenta de un pedido "muy especial" de sus vecinos: "Me pedían que lo dibujara y pintara con la camiseta de Colón que usó esa noche cuando se puso la 10 en el Brigadier". Pero, finalmente, Oscar inmortalizará a Diego con la celeste y blanca de la Selección Argentina.

Pero, de paso, calma la ansiedad sabalera en este territorio rojo y negro con una promesa a corto plazo: "A Pasculli, al Ploto, a la Chiva, los voy a hacer todos con la sangre y luto". Esos murales, si logra reunir los litros de pintura, irán al lado del "10" en los ingresos de la Platea Este, sobre Rodríguez Peña, expandiendo hacia el sur.

-Oscar, ¿pensó en agregarle alguna leyenda a su mural de homenaje a Maradona en Colón?



-No, cuando esté listo, voy a agregar la firma conocida de Maradona, con ese número "10" chiquito abajo y entre paréntesis

-¿Para cuándo estará listo?



-En uno o dos días

-O sea que este domingo de Pascuas, que justo juega Colón en el Cementerio de Elefantes contra Argentinos Juniors, el club que vio nacer a Maradona, estará terminado...

-Así es. Lo hice con mucho sentimiento y pasión. Le agradezco a mi familia que me acompañó...¡mi casa está llena de dibujos por todos lados!. Espero que a la gente le guste, es algo simple, hecho a puro pulmón de un santafesino y sabalero de alma.