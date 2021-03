https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 17:27

17:24

Tras la idea del ex gobernador Alfredo Cornejo

Piden una consulta popular para determinar su Mendoza debe separarse de la Argentina

El diputado nacional José Luis Ramón anunció este martes que presentará un proyecto de ley para llamar a un referendum no vinculante el mismo día de las elecciones locales.

Crédito: Gobierno de Mendoza

