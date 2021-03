https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 30.03.2021 - Última actualización - 19:43

19:42

Mercado cambiario

El dólar blue bajó un peso a $ 141 y el "solidario" operó estable

Por su parte, el Banco Central consiguió embolsar unos US$ 90 millones y de este modo se encamina a terminar el mejor mes en más de un año y medio. Pero las reservas se ubicaron en apenas US$ 39.521 millones, casi el mismo nivel que tenían al arrancar marzo.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

Mercado cambiario El dólar blue bajó un peso a $ 141 y el "solidario" operó estable Por su parte, el Banco Central consiguió embolsar unos US$ 90 millones y de este modo se encamina a terminar el mejor mes en más de un año y medio. Pero las reservas se ubicaron en apenas US$ 39.521 millones, casi el mismo nivel que tenían al arrancar marzo. Por su parte, el Banco Central consiguió embolsar unos US$ 90 millones y de este modo se encamina a terminar el mejor mes en más de un año y medio. Pero las reservas se ubicaron en apenas US$ 39.521 millones, casi el mismo nivel que tenían al arrancar marzo.

El dólar blue retrocedió este martes un peso y cotizó a $ 141, y el "solidario" operó a $ 160,05, sin variaciones por primera vez en casi tres meses, mientras el Banco Central continuó comprando divisas, pero no logra acumular reservas. Según indicaron fuentes del mercado, la autoridad monetaria consiguió embolsar unos US$ 90 millones y de este modo se encamina a terminar el mejor mes en más de un año y medio. Pero las reservas se ubicaron en apenas US$ 39.521 millones, casi el mismo nivel que tenían al arrancar marzo, según datos de la autoridad monetaria. Desde el 6 de enero de este año, que el dólar que se compra a través de operaciones de home banking y tiene un recargo del 65% no registraba variaciones. De acuerdo con los valores informados por el Central -en base a un promedio de lo exhibido por entidades financieras-, el billete norteamericano operó a $ 91,45 comprador y $ 97,60 vendedor. Si a ese valor se le agrega la carga impositiva, cada comprador debió desembolsar $ 161,05 por cada dólar, el mismo valor del día anterior. En lo que va de 2021, el tipo de cambio oficial registra un crecimiento del 9,3%, unos 3 puntos por debajo de la inflación del mismo período. En el sector mayorista, la divisa norteamericana cerró a $ 91,96, con el aumento de apenas 5 centavos respecto del día anterior. La brecha del mayorista con el blue se redujo a 53,3%, la más ajustada desde el 16 de abril del año pasado. "Nuevamente el buen flujo de ingresos permitió un interesante resultado para el Banco Central", consideró el operador cambiario Gustavo Quintana. El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en US$ 283,04 millones; en futuros MAE se hicieron US$ 13 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 690 millones. En cuanto a los dólares financieros, el "contado con liquidación" (CCL) avanzó 0,2% (22 centavos) a $ 146,50, con lo que la brecha frente al oficial mayorista cerró en 59,3%. Mientras, el dólar "Bolsa" escaló 1,4% ($ 1,91) a $ 140,39 y la brecha con el mayorista llegó al 52,7%. Según información oficial, las reservas internacionales del Central se ubicaron este martes en US$ 39.521 millones.