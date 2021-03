Video: otro cohete SpaceX Starship fracasa en su aterrizaje de prueba

"Parece que hemos perdido todos los datos del vehículo", dijo el ingeniero de SpaceX, John Insprucker, en un video transmitido por Internet de la prueba de vuelo del cohete. "Tendremos que averiguar con el equipo qué pasó".

La vista de la transmisión web estaba oscurecida por la niebla, lo que dificultaba ver el aterrizaje del vehículo. Los restos de la nave espacial se encontraron dispersos a cinco millas (ocho km) de su lugar de aterrizaje.

El Starship fue uno de una serie de prototipos para el cohete de carga pesada que está desarrollando la compañía espacial privada del empresario multimillonario Elon Musk para transportar humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y Marte.

The tower still stands! So it can’t be *that* bad. Won’t be surprised if one of the cameras took a beating, but at least we didn’t lose everything. Thanks for the view @LabPadre, appreciate it! https://t.co/Yuu80mQU85