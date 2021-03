https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un comunicado publicado en la página oficial de Volkswagen of America, se informó un cambio de nombre. Luego se dijo que podría tratarse de una broma del Día de los Inocentes y un truco de marketing destinado a llamar la atención sobre los planes de vehículos eléctricos de la compañía.

Podría dañar su imagen Polémica estrategia de marketing: Volkswagen juega con cambiar su nombre comercial a Voltswagen

Volkswagen of America publicó este martes un comunicado dando a conocer que la automotriz pasaría a llamarse Voltswagen, en referencia a sus planes focalizados en vehículos eléctricos. El comunicado de prensa del fabricante de automóviles decía que cambiaría su nombre a “Voltswagen of America”, pero luego se dijo que fue un truco de marketing -vinculado a “April’s Fools”, el Día de los Inocentes en los Estados Unidos- con el objetivo de llamar la atención sobre los planes de los vehículos eléctricos de la compañía.

El anuncio atrajo una cobertura masiva, pero la sede de la marca en Alemania no anunció ni dio detalles de la información que realizó el sitio de prensa estadounidense de la automotriz. “No pretendíamos engañar a nadie”, dijo un portavoz de Volkswagen de Wolfsburg a The Wall Street Journal. “Todo es solo una acción de marketing para que la gente hable sobre el ID.4”.

El anuncio del cambio de nombre alertó a medios alrededor del mundo, que pronto comenzaron a contactarse con los representantes de la automotriz en distintos países para chequear la información.

A las 18.20 (hora Argentina) de este martes, el comunicado permanecía aún activo entre los materiales de prensa de su página oficial. Minutos más tarde, el comunicado oficial, que fue publicado el 30 de marzo, dejó de estar online en la página de prensa oficial de Volkswagen of America. Ahora, el último informe que está en el site es: “Volkswagen ID.4 EV: antes de que pueda cambiar el mundo, tiene que cambiar el tuyo”.

“Podríamos cambiar nuestra K por una T, pero lo que no estamos cambiando es el compromiso de esta marca de fabricar los mejores vehículos de su clase para conductores y personas de todo el mundo”, había dicho Scott Keogh, presidente y director ejecutivo de Voltswagen of America en el comunicado. “La idea de “el auto de la genete” es la esencia misma de nuestro ser. Hemos dicho, desde el comienzo de nuestro cambio hacia un futuro eléctrico, que construiremos autos de cero emisiones para millones, no solo para millonarios. Este cambio de nombre significa un guiño a nuestro pasado como automóvil de la gente y nuestra firme creencia de que nuestro futuro está en ser el automóvil eléctrico de la gente “.

Este mes, la compañía anunció la llegada a Estados Unidos del ID.4, su primer SUV de largo alcance totalmente eléctrico y de cero emisiones. Además de estar diseñado para competir con los SUV compactos convencionales, este modelo es el primer producto que confirma el compromiso de la empresa con la movilidad sostenible. El Grupo VW se convirtió en una de las primeras automotrices en apoyar los objetivos del Acuerdo Climático de París, con un objetivo adicional de una reducción del 30 por ciento en la huella de carbono de la compañía para 2025 y neutralidad neta de carbono para 2050.

Con la introducción de la plataforma de la marca “Drive Bigger” en 2019, Volkswagen of America, comunicó una visión a largo plazo de la movilidad sostenible y señaló sus intenciones al convertirse en una de las cinco marcas que se suscribieron a las regulaciones de ahorro de combustible propuestas por California, que tienen como objetivo imponer estándares de CO2 más estrictos en un esfuerzo por ayudar a combatir el cambio climático.

En 1955 se fundó Volkswagen of America, y desde sus comienzos buscó diferenciarse de otras marcas. VW se ganó el amor del público estadounidense por primera vez con el Escarabajo Tipo 1, que finalmente superó al Ford Modelo T como el automóvil más vendido del mundo, con más de 23 millones vendidos.

“Como demuestra nuestra campaña ID.4 recientemente lanzada, la humanidad en el núcleo de esta marca sigue siendo su legado perdurable”, dijo Kimberley Gardiner, vicepresidente senior de marketing de la marca Voltswagen of America. “En el transcurso de los próximos meses, se verá la transición de la marca en todos los puntos de contacto con el consumidor. Este es un momento emocionante para nosotros, y hemos estado trabajando en todas las vías para que la transición entre los modelos de combustión interna y los eléctricos sea clara, coherente y fluida para todos “.