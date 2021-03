El torneo argentino es el sexto mejor del mundo en el siglo XXI

El torneo argentino de fútbol se ubica sexto entre los mejores del mundo en los primeros 20 años del siglo XXI, según la clasificación anunciada este miércoles y elaborada por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS, en inglés), que encabeza la Liga española de fútbol.

​El certamen argentino está sexto con 1.392 puntos, mientras que La Liga encabeza este ranking con 23.108, seguida por la Premier League de Inglaterra con 22.014 y la Serie A de Italia con 20.427,5.

