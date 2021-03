Ratifican el carácter estratégico del Puerto de Santa Fe en la Hidrovía

El lugar es considerado Monumento Histórico Nacional

La intención es una reestructuración a nivel nacional por la falta de frailes. La comunidad local se opone a esta medida. En 2005 también había llegado el pedido de clausura, pero no prosperó. "No se puede borrar con un decreto 500 años de historia, no pasa en el mundo eso", cuestionó Dalmiro Saux, laico dominico.