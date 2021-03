El Cullen se alista para Semana Santa y una posible llegada de la "segunda ola"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por ahora hay un 85/90 por ciento de ocupación de camas críticas. No obstante están preparados para aumentar la cantidad de "un momento para el otro", aseguró el Director del Hospital, Juan Pablo Poletti.

Este jueves comienza Semana Santa y en el Hospital José María Cullen tienen todo previsto para lo que pueden llegar a ser días "movidos" en cuanto a los ingresos "habituales".

Pero también "afinan" cuestiones de logística para lo que sería una posible llegada de la segunda ola del Covid-19 a la ciudad de Santa Fe.

Juan Pablo Poletti, director del Hospital Cullen, dialogó con Diario El Litoral y brindó detalles de lo que se viene a la brevedad, respecto a las celebraciones por Pascua y también a la nueva cepa del virus que afecta al mundo desde fines de 2019.

-¿Cuál es la situación de las camas críticas?

-Hoy estamos bien. Muy apretados en lo que son las camas no Covid. De hecho entre el lunes y este miércoles solo había 3 camas libres no Covid y 6 camas libres Covid. O sea, 9 camas críticas libres, un número que no veníamos teniendo. Ahora, en la terapia de 30 camas tenemos 12 destinadas al no Covid y 18 al Covid. Pero todo es muy dinámico. Hay 7 camas que podemos pasar para un lado u otro, según la demanda que tengamos. Si caen 5 accidentados, a esa área la hacemos no Covid de un día para el otro. De las 30 camas críticas, estamos hoy con un 85/90 por ciento de ocupación. Pero según la demanda tenemos áreas mixtas que podemos direccionarlas o boxes individuales donde podemos internar. Todas esas camas tienen respiradores. Y en sala general estamos con un porcentaje de ocupación menor, estamos bien.

En lo que se refiere a los ingresos que no tienen relación con la pandemia, es lo "habitual": accidentados, baleados, infartos, ACV, cirugías oncológicas y cardiovasculares, heridos con politraumas por accidentes en moto. "Casi el 80% de los accidentados que ingresan por día, son por siniestros en motos", aseguró Poletti confirmando que es un número (alto por cierto) que se mantiene desde hace unos años.

-¿Qué recaudos toman para Semana Santa?

-A nivel sala general, una de las salas que había sido Covid y la volvimos no Covid, la estamos volviendo a vaciar, desde hace una semana, para que sea Covid nuevamente. Esta decisión la tomamos porque, por ejemplo, de 6 internados Covid que teníamos, ahora son 11. A medida que se duplica, si tenemos 4 ingresos en un día nos quedamos sin cama en el área Covid, que era la Sala 2 hasta el día de hoy. Por eso es que estamos haciendo Sala 5 para que en cualquier momento del fin de semana largo, trasladando 1 o 2 pacientes pos transplante, se pueda liberar la sala otra vez y de esa manera no mezclar Covid y no Covid en el interior del hospital. En terapia no cambiamos nada, porque se puede cambiar de un momento para el otro.

-¿Cómo afrontan la posible llegada de una segunda ola?

-Ya tenemos dispuestas qué salas vamos a transformar en Covid en el caso que esto se complique. En octubre del año pasado llegamos a tener casi 80 camas destinadas a la enfermedad. Tenemos un margen de aumentar casi 60 camas en caso que llegue una ola con internados. No obstante, tenemos el soporte del Iturraspe Viejo y, cuando cumplen el acta epidemiológica (cuando sabemos que no contagian), los pacientes con obra social, muchas veces son derivados a sanatorios privados. Y de esta manera liberamos camas para los nuevos.

Sobre el final Poletti dijo que está claro que "el personal está cansado, tras un año de trabajo muy intenso. Pero estamos vacunados y a disposición de la sociedad para afrontar la segunda ola".