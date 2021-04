https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 31.03.2021 - Última actualización - 22:56

22:53

Boca

Ameal habló de la renuncia de Pergolini: "Se fue porque no se sentía cómodo"

El presidente del club Xeneize no tardó ni un día en dar la cara por la renuncia de su vicepresidente primero.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Boca Ameal habló de la renuncia de Pergolini: "Se fue porque no se sentía cómodo" El presidente del club Xeneize no tardó ni un día en dar la cara por la renuncia de su vicepresidente primero. El presidente del club Xeneize no tardó ni un día en dar la cara por la renuncia de su vicepresidente primero.

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, evaluó la renuncia de quien fuera su compañero de fórmula y hasta hoy vicepresidente primero, Mario Pergolini, como una circunstancia "que a los que no vienen del mundo de la política les pasa, porque no toleran algunas cuestiones que los que sí provienen del mismo, las toman de otra manera". "Pergolini se fue porque no se sentía cómodo. Acá todos los integrantes de la comisión directiva valen uno. Su renuncia es indeclinable, respetamos su decisión, pero estuve con él y nunca me mencionó algún problema. Nunca me habló del Consejo de Fútbol ni de nada", argumentó Ameal en diálogo con Espn tras conocerse el comunicado del club confirmando la salida de su vicepresidente primero, que había asumido el 20 de diciembre de 2019. "Aquel que no quiere jugar en Boca no puede vestir nuestra camiseta. Por eso las decisiones que hoy toma el Consejo de Fútbol tan criticado las van a agradecer en el futuro. Los jugadores que se van son por, temas económicos, como por ejemplo Ramón Ábila, que aceptó una oferta que le llegó desde Estados Unidos", apuntó acto seguido Ameal en un intento de defensa del organismo que conduce Juan Román Riquelme. Y al respecto aclaró que en "el caso de Carlos Tevez, es difícil pensar que se vaya a ir de Boca porque quiere mucho al club. Y cuando se le venza su contrato nos sentaremos a hablar para ver cuál será su decisión a futuro, porque le dio mucho al equipo cuando algunos decían que era un exjugador (entre ellos el miembro del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez)". "Lo que pasa es que en Boca siempre se está en el centro de la escena y hay mil cosas que se dicen y no son verdad. Mario es una persona muy importante en los medios de comunicación y con él hablé de todo en las últimas horas, pero lo que nos dijimos quedará entre esas cuatro paredes", dijo en referencia a las grandes diferencias que Pergolini mantenía con Riquelme por la manera de comunicar del club a través de sus medios audiovisuales. "Acá todos los dirigentes son importantes y la salida de Pergolini puede enmarcarse en el terreno de que para los que no vienen de la política hay cosas intolerables que nosotros, que somos de ese ambiente, las tomamos de otra manera. Seguramente Mario tenga una visión distinta, pero el mundo de los clubes debe comprenderse claramente y entenderse", puntualizó. "Si se sintió invadido tendrá que decirlo" Y respecto del canal oficial del club que manejaba Pergolini, aseguró que "seguirá funcionando como todas las demás cosas, porque el club tiene continuidad jurídica. El canal debe ser una vía de comunicación con los socios e hinchas en general. Y la cuenta de Instagram y youtube del Consejo (por,la que Pergolini sintió que invadían su terreno) es porque deseamos y debemos comunicar, y arrancará el sábado cuando el club cumplirá 116 años". "Después, si Mario piensa que con eso se sintió invadido y mal, tendrá que decirlo él, lo mismo que si tiene que objetarle algo a Riquelme, que siempre está en el ojo de la tormenta", apuntó. "Luego veremos con Roberto Digón, que es vicepresidente tercero, si él va como primero o lo hace Riquelme. Pero yo insisto en que no trato de bajarle el precio a la renuncia de Pergolini, porque fue mi compañero de fórmula, pero acá lo más importante es el club", se defendió. Y aseguró que tampoco "hubo un contrapunto entre ellos por el tema del homenaje a Diego Maradona. Cuando ocurrió su fallecimiento nosotros estábamos en Brasil y yo di inmediatamente la orden de que ofrecieran la Bombonera para su despedida". "En cuanto al equipo, hay partidos que me gustan y otros que no, pero estamos muy contentos con el técnico Miguel Russo, porque es un capitán de tormentas. Y cuando en junio se termine la temporada veremos que se puede reforzar, y por ejemplo si viene Edinson Cavani, ojalá que así sea, pero habrá que verlo a mitad de año como lo de su compatriota Lucas Torreira", alertó. "Después, no se qué pasará entonces con Lisandro López, que hoy es un integrante importante del plantel, y cuando en diciembre se venza lo de Edwin Cardona haremos un esfuerzo para que se quede", destacó respecto del zaguero que ya tiene ofertas de Europa. Finalmente se refirió mínimamente a lo futbolístico y recordó que contra River "en la Bombonera se mereció ganar, pero si alguien opina lo contrario, está bien. Después, en cuanto a la Libertadores, no la ganamos porque la pelota no entró y porque con Santos en la semifinal de ida en la Bombonera, lo que nos faltó fue el apoyo de nuestra gente", completó. Ameal se quedó sin compañero de ruta mucho antes de llegar a destino. Con información de Télam.

Temas: