Javkin pide ventilar los ambientes para evitar el Covid

Jueves 01.04.2021

Se acercan los primeros fríos de 2021. Desde la Municipalidad de Rosario solicitan que los habitantes de esta ciudad mantengan los cuidados para evitar los contagios de covid-19.

Se acercan los primeros fríos de 2021. Desde la Municipalidad de Rosario solicitan que los habitantes de esta ciudad mantengan los cuidados para evitar los contagios de covid-19.

El pedido pasa por ventilar los ambientes, algo que consideran primordial, y el preferir realizar actividades puertas afuera y no puertas adentro. A eso se suman las medidas habituales de distanciamiento, higiene personal y uso del barbijo. “Un lugar sin ventilación con una persona que está contagiada alimenta la posibilidad de contagio”, dijo Pablo Javkin en una conferencia de prensa armada en el patio abierto del Distrito Sudoeste de Francia al 4.400.

Javkin se presentó junto a Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública local, y Verónica Sader, coordinadora de salud del Distrito Sudoeste. “Si cerramos las ventanas, sea el lugar que sea, claramente la posibilidad de contagio es mayor”, subrayó el intendente.

“Hacemos esta conferencia de prensa acá porque es un lugar donde se está trabajando en la vacunación, pero sobre todo para que vean que este es un modelo de lo que podemos hacer. Aire libre con cuidados”, dijo el mandatario local. “Hay que hacer las cosas al aire libre. Hay que ventilar, ventilar y ventilar”, enfatizó.



Con respecto al transporte público, aseguró que van a poner algún mecanismo en las 530 unidades de colectivos que circulan por la ciudad para trabar las ventanas y dejarlas fijas.

También se habló con los taxis para tomar medidas. “Dos centímetros abiertas las ventanillas de un vehículo cambia absolutamente la circulación del aire”, aseguró. “Si hay clases, que haya ventanas abiertas. Las actividades al aire libre tienen un riesgo de contagio mucho menor”, agregó.





Por su parte, Caruana afirmó: “Estamos en una situación de contagios altos (349 positivos el martes 31). No ha incidido en el sistema de salud, pero que no incida no nos tiene que hacer bajar los brazos en relación a la preocupación porque tiene muchísimas explicaciones”. “Nos tentamos a pensar o es la vacuna, o son las medidas de cuidado. Es la vacuna y son las medidas de cuidado. Es entre todos”, aseveró el secretario.