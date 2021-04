https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 19:59

19:55

María Paz Etchecopar tomó la decisión luego de la violenta repercusión que tuvo su presencia en Los Ángeles de la Mañana.

La atacaron en redes sociales La hija de Baby Etchecopar quería ser política, pero le hicieron bullying y se arrepintió María Paz Etchecopar tomó la decisión luego de la violenta repercusión que tuvo su presencia en Los Ángeles de la Mañana. María Paz Etchecopar tomó la decisión luego de la violenta repercusión que tuvo su presencia en Los Ángeles de la Mañana.

María Paz Etchecopar anunció a través de un mensaje enviado a Los Ángeles de la Mañana que decidió bajarse de la política luego de la violenta repercusión que tuvo su presencia en el programa conducido por Ángel de Brito en El Trece este lunes 5 de abril.

Ángel de Brito contó en LAM que luego de su presencia de la hija de Baby Etchecopar en su programa, y la repercusión que tuvo, la periodista "recibió más bullying de parte de mujeres".

Acto seguido, Andrea Taboada reveló que mantuvo una charla con María Paz, quien le agradeció la nueva invitación para ir a LAM este martes, y le explicó que no iba a asistir. "Ella iba a contar aquí que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes políticos y no políticos que la habían puesto en un lugar incómodo y que prefería continuar desde el lado periodístico", consignó Taboada.

Luego, le puso voz al mensaje que le envió la hija de Baby. "No voy a ir al programa. Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento", leyó la periodista. Y siguió: "Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos".

"Levantaron la nota (de LAM) en otros portales y lo menos que me pusieron fue linda. Prefiero no seguir exponiéndome ni complicar la carrera de mi papá. Sé que sos una buena persona y tu equipo tiene buen fe, pero hoy fue todo un tema por mi viejo y prefiero no tener más quilombos", señaló.

"Fui ingenua en pensar que con mi actitud positiva podría cambiar algo. Gracias por el espacio y la oportunidad de poder expresarme. Lamentablemente, las personas que tenemos buen corazón y sensibilidad no servimos para el ambiente de la política", indicó la hija de Baby Etchecopar.

En ese ese sentido, Ángel de Brito mencionó que leyó varios mensajes que hacían referencia al aspecto físico de María Paz Etchecopar, como sus ojos. "Entre otros tantos (mensajes) discriminándome por mis ojos, que los tengo así por un problema de salud de un cáncer en las tiroides. Quizás no sea el mejor momento para exponerme", concluyó.

Por último, Taboada sumó información y contó que María Paz "recibió muchos llamados de políticos y periodistas".

El pasado 31 de marzo, la hija de Baby Etchecopar tuvo una reunión con el diputado y Presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, para hablar sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, y no descarta ser candidata en las próximas elecciones legislativas. Habló de las vacunas y apuntó muy fuerte contra el gobierno de Alberto Fernández y los acusó de "robarse la salud".

“Me reuní con Cristian Ritondo y la idea es acompañar al PRO en este proceso de cambio, me parece bien que se esté empezando a hacer una autocrítica y que se traten los temas de la gente. Me parece que es el momento de involucrarse. Estamos pasando una crisis muy profundo, la crisis más profunda en la historia argentina", opinó.

"Cuando las marchas ya no funcionan, cuando la gente está cansada de escuchar políticos, economistas... Yo hablo muchísimo con la gente a través de las redes sociales y en la calle. Algunos creen que porque mi papá está en los medios somos millonarios, y no", remarcó. Y contó: "Yo laburo bajo sueldo, soy empleada administrativa, y con el sueldo que gano estoy por debajo del índice de la pobreza", dijo la hija de Baby, que tiene un hijo de 8 años de edad.

María Paz Etchecopar puntualizó que "hay mucha queja pero nadie se involucra. La agenda de la gente va por otro lado, pasa por la seguridad, porque se robaron las vacunas, se robaron la salud. Calaron hondo en la gente, ya se están metiendo con la salud y eso es grave, es demasiado", sentenció.

Con respecto al accionar del Gobierno Nacional, Etchecopar sostuvo que “no pueden pretender que la gente respete al Gobierno si ellos le perdieron el respeto al pueblo; se están cagando en el pueblo argentino y nosotros no los votamos para eso”. Sobre el final de la charla, lamentó que muchos jóvenes emigren y remarcó el hermoso país que es la Argentina.