https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 06.04.2021 - Última actualización - 22:57

22:53

Peligroso Video: el ex All Blacks Ali Williams ayudó a rescatar una ballena varada en Nueva Zelanda

El exjugador de rugby de los All Blacks, Ali Williams, y el fundador de Zuru Inc, Nick Mowbray, ayudaron a rescatar a una ballena asesina falsa varada en una playa de Nueva Zelanda el lunes. Williams y Mowbray regresaban en helicóptero desde Bay of Islands cuando vieron a la ballena varada en Mangawhai Heads, al norte de Auckland, según el New Zealand Herald.

"Nos dimos cuenta de lo que pensamos que era un tiburón o un delfín varado en una playa al norte de Auckland ... a medida que nos acercábamos, vimos que en realidad era una ballena", dijo a Reuters Jaimee Lupton, socio de Mowbray. Williams, de 39 años, quien ayudó a los All Blacks a ganar la Copa del Mundo de 2011 en una carrera de 77 partidos internacionales y ocho años de nivel de prueba que comenzó en 2003 y terminó con la victoria del trofeo, y Mowbray saltó al agua para salvar a los ballena y más tarde se les unieron ocho o nueve salvavidas.

“Liberamos a la ballena con éxito después de aproximadamente una hora. Estaba casi oscuro, así que tuvimos que movernos rápido y entrar en acción, de lo contrario, es posible que no haya sobrevivido ”, dijo Lupton. Los videos publicados por Lupton en Instagram muestran a personas empujando y tirando de la ballena mientras las olas llegan hasta que finalmente puede nadar libre. "Fue muy emotivo y todos lo vitoreamos una vez que nadó mar adentro", dijo Lupton.

La organización benéfica de rescate de ballenas Project Jonah dijo en su página de Facebook, sin embargo, que las técnicas utilizadas eran peligrosas para la ballena y sus rescatadores. “El video muestra a miembros del público usando una cuerda alrededor de la cola y arrastrando a la ballena hacia atrás… para llevarla a aguas más profundas.

"Esto es increíblemente peligroso no solo para los rescatistas, sino que puede causar un daño significativo a la ballena", dijo. "Si bien entendemos el deseo de llevar a la ballena a aguas más profundas, es importante que esto se haga de manera correcta y segura", dijo la organización benéfica.