https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.04.2021 - Última actualización - 18:10

17:47

La periodista declaró que cree fervientemente que muchas de las pruebas nasales que se realizan arrojan un resultado positivo porque son alteradas

Teorías conspirativas Viviana Canosa: "Tengan cuidado con los hisopados con metales, dan positivo para encerrarlos" La periodista declaró que cree fervientemente que muchas de las pruebas nasales que se realizan arrojan un resultado positivo porque son alteradas La periodista declaró que cree fervientemente que muchas de las pruebas nasales que se realizan arrojan un resultado positivo porque son alteradas

Difícil olvidar cuando Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo, durante la transmisión de su programa. Tras esa polémica, la periodista se encargó de ir subiendo la apuesta, a través de constantes y particulares comentarios sobre la pandemia que generaron repercusión en redes. En esta oportunidad, arremetió contra los hisopados mientras hablaba en vivo con el médico Diego Montes de Oca.





La periodista declaró que cree fervientemente que muchas de las pruebas nasales que se realizan arrojan un resultado positivo porque son alteradas. “En determinados lugares los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas… no sé cómo explicarlo fácil”, empezó a exponer mientras buscaba la forma de que se entienda lo que quería decir. “Bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, que en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado para meterte en tu casa”, sentenció, sin dar argumentos científicos o pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Inmediatamente, el video fue subido a las redes sociales donde llovieron las críticas para Canosa. El periodista Lautaro Maislin escribió irónicamente: “Tengan cuidado con los hisopados con metales, dan positivo para encerrarlos”, acompañado de la filmación.

El tuit ya fue citado más de 1500 veces y tiene 700 respuestas, la mayoría repudiando los dichos de la conductora.

“Me indigna, me dan ganas de llorar, me descompone. No lo dice por ignorante lo dice para causar daño. Es maldad pura. Andá y contale eso a los familiares de los casi 60 mil muertos. La quiero presa. No se lo puedo decir porque me bloqueó. La quiero presa. Basta con tanta maldad”, respondió una mujer.

Por otra parte, algunos arroban hasta el usuario del canal en donde es emitido su programa de televisión pidiéndole que “hagan algo” y adjudicándoles la responsabilidad de que tales cosas salgan al aire, desinformando a la audiencia. “Es demasiada la angustia que se está viviendo para que ustedes contraten a esta mujer como comunicadora”. Otros, a su vez, se preguntan: “¿no es peligroso no frenar estas cosas?”.