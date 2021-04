https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el Super Manuel Corral

Unión no pudo con Boca en el Torneo de Reserva

Pese a ir dos veces arriba en el marcador, el conjunto dirigido por Marcelo Mosset no pudo sumar ante el xeneixe.

Por la novena fecha del torneo de Reserva del fútbol argentino, Unión cayó en condición de local frente a Boca 3 a 2 y de esta manera se mantiene con 13 puntos en lo que va del campeonato. El primero en ponerse en ventaja fue el tatengue gracias a un gol de Juárez a los 11 minutos de la primera etapa, pero luego igualó de penal para el xeneixe Bodencer. A los 21 minutos del segundo tiempo, Unión volvió a ponerse en ventaja gracias al gol en contra de Valentini, mismo jugador que iba a marcar la igualdad 7 minutos más tarde. En tanto que Alvariño le dio sobre el final el triunfo a Boca. Tenés que leer Gran victoria de Unión en Reserva Síntesis Unión: Bonansea; Werro, Calderón, Balbo, Nardoni Esquivel, Berron, Juárez, Peralta, Hussein y Andereggen. DT: Marcelo Mosset Boca: Lastra; Mancuso, Gutierrez, Valentini, Sandez, Montes, Fernández, Velurtas; Vega; Langoni y Bodencer. DT: Sebastián Battaglia. Goles: Juárez (Unión), Bodencer (Boca), Valentini (en contra para Unión), Valentini (Boca) y Alvariño (Boca).