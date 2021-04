https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 11.04.2021

Espacio que brinda propuestas educativas Betina Florito y Ana Cattena visitaron Proyecto 3

En el marco de las visitas a distintas instituciones de la ciudad la diputada provincial, Betina Florito, junto a Ana Cattena y Marcelo Vergara, dirigentes de su espacio, visitaron Proyecto 3, espacio santafesino que desde 1998 brinda propuestas educativas continuas no formales destinadas a mayores de 50 años.

“Es muy interesante la labor que desarrolla Proyecto 3 en la ciudad. Es prioridad para nosotros crear espacios como éste y programas y leyes que acompañen esa nueva resignificación de la personas mayores respetando sus derechos plasmados en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores”, manifestó Florito.

“La Convención, que es ley en nuestro país desde 2017, invita a repensarnos sobre el respeto a la autonomía de las personas mayores, derechos a ser escuchados, a participar en las decisiones sobre sus tratamientos médicos, en las decisiones familiares, derecho al trabajo, entre otros”, explicó la presidente del bloque Somos Vida Santa Fe.

En Proyecto 3, Cultura, Reflexión, Arte, Expresión, Informática, Idiomas, entre otras, son las temáticas de los talleres a disposición de los interesados quienes pueden armar su propio plan de aprendizaje. El objetivo es integrar la experiencia de la vida con experiencias participativas de aprendizaje. La institución está ubicada en 9 de Julio 3457 y forma parte de una red de instituciones llamadas Universidades Abiertas caracterizadas por promover el aprendizaje de por vida a través de circuitos no convencionales ya que no se avanza por niveles, no se exigen estudios previos y no se otorgan títulos.