"Cómo un león": un día en la vida de un marginal

El unipersonal del paranaense Gustavo Bendersky se presentará en dos funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal. Está basado en un cuento de Haroldo Conti que aborda una temática vigente como la pobreza, en este caso en un preadolescente. Nació en la pandemia.“Lo construí íntegramente dentro de mi casa”, dijo el autor.

El unipersonal “Cómo un león”, creado por el dramaturgo, actor y director paranaense Gustavo Bendersky, se adentra en una temática que en Argentina duele desde hace años. Pero que en estos tiempos trémulos, de incertidumbre, lo hace con mucha mayor intensidad: la pobreza y la marginalidad y su impacto en niños y jóvenes. Inspirado en un cuento de Haroldo Conti escrito en 1967 (lo cual es representativo de que hay dramas que atravesaron varias generaciones) se podrá ver en la ciudad de Santa Fe: el viernes 16 y el sábado 17 a partir de las 21 se realizarán funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020).

“Como un león” está contado en primera persona y relata un día en la vida de un preadolescente que vive en un barrio marginal. A través de su relato Conti primero y Bendersky después busca mostrar sus condiciones de vida marcadas por la pobreza. La voz del niño expresa problemas como la precariedad de las casas, la falta de insumos básicos y el clima de violencia y vulnerabilidad.

El alumbramiento del espectáculo fue, para quien lo escribió y lo protagoniza, un proceso “atípico y particular”, que comenzó en el momento más álgido del aislamiento social preventivo y obligatorio, un año atrás. “En ese período se cayeron absolutamente todos los trabajos y funciones. Entonces empecé este proceso y todo el espectáculo lo construí íntegramente dentro de mi casa, en la cocina”, aseguró Gustavo en una entrevista.

Al principio, fue una especie de entrenamiento para sostener el vínculo con el oficio actoral, no necesariamente como parte de un proceso de construcción de una obra. “Fui acopiando material, pero no tenía un continente creativo para volcarlo. En un momento, no sé por qué de asociación, recordé este cuento que me conmocionó profundamente y decidí usarlo. Entonces, fue una traducción del lenguaje literario a un escénico y corporal”, explicó.

El cruce con la actualidad

Cuando ya tenía armado el esqueleto del espectáculo y la versión teatral estaba concluida, el actor empezó a atar cabos. “El espectáculo pone en primer plano de una forma muy directa el tema de la pobreza en la niñez. Y entonces lo relacioné con la muerte de la referente barrial de la Villa 31 Ramona Medina, que fue en mayo del año pasado por Covid. Si bien es una realidad diferente porque ella es de Capital Federal, en Paraná, que es donde yo vivo, esa realidad está presente. Los índices de pobreza alcanzan a buena parte de la población”, expresó.

“Sentí que la historia que Haroldo Conti condensa de una forma muy potente forma parte de una historia que sigue necesitando ser contada. Es una época muy difícil para la Humanidad donde se vuelve a poner de relieve que los sectores marginados y vulnerables son los que peor la pasan. Para mí es loco que este cuento tenga casi 60 años. Y que la de las villas miseria sea una problemática completamente vigente”, agregó Bendersky.

La relevancia de contar esto a través de una obra teatral, tiene que ver con que el arte en general y el teatro en particular no abordan tan frecuentemente o de una forma directa el tema de la pobreza. “Así que asumí el desafío. El espectáculo narra un día en la vida de un adolescente en un barrio marginal”.

Arte para cambiar el mundo

“Tanto a mí como a los compañeros con quienes trabajo, nos interesa buscar en las creaciones teatrales ese equilibrio, que como todo equilibrio es dinámico y difícil de lograr, entre una búsqueda que sea artística, profunda y coherente, pero que no desatienda lo social. Estoy convencido de que todo teatro es político. El teatro forma parte de la comunidad y como tal se debe también a las realidades y a las urgencias de la comunidad. Me espanta la idea de un arte como una bola de cristal inmaculada que nunca se mancha. Tampoco me interesa un teatro que baje línea. Por eso claramente en la obra hay una búsqueda estética y a la vez un compromiso con la realidad”, aseguró Gustavo.

“Muchas veces cuando pasamos por cualquier esquina y vemos un gurisito vendiendo algo o pidiendo limosna, lo naturalizamos. Y, como decía Bertold Bretch, el teatro tiene esa posibilidad de ponernos de frente a determinadas realidades con las cuales convivimos pero a menudo no vemos”, finalizó.

Ficha técnica

La asistencia escenográfica y visual de “Como un león” es de Lucas Mercado, la asistencia musical y sonora de Agustina Schreider, la asistencia de dirección de Sebastián Vázquez y la actuación de Gustavo Bendersky.