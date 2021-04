https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 13.04.2021 - Última actualización - 7:47

7:40

Preocupación por Nadal

El tenista Daniil Medvedev da positivo de coronavirus

"Es muy decepcionante no poder competir en Montecarlo. Me centro en recuperarme y volver lo antes posible al circuito" expresó el ruso.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Preocupación por Nadal El tenista Daniil Medvedev da positivo de coronavirus "Es muy decepcionante no poder competir en Montecarlo. Me centro en recuperarme y volver lo antes posible al circuito" expresó el ruso. "Es muy decepcionante no poder competir en Montecarlo. Me centro en recuperarme y volver lo antes posible al circuito" expresó el ruso.

Temas: