Covid-19: avanza la vacunación en Nuevo Torino, Matilde, Elisa y Grutly

Desde la pasada semana los centros de atención primaria de salud de esas cuatro localidades recibieron la habilitación del Ministerio de Salud para comenzar con los operativos de vacunación a adultos mayores.

La campaña de vacunación contra el Coronavirus avanza en localidades de Las Colonias. En este caso se inoculó a adultos mayores de Nuevo Torino, Grutly, Matilde y Elisa.

En Nuevo Torino fueron dos jornadas de vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores de nuestra localidad. “Agradecemos al Centro de Salud Local, a la Comuna de Pilar, al Hospital J. Vionnet y a sus enfermeras por la amabilidad”, anticiparon autoridades locales.

Desde el Ejecutivo local recordaron que en esta etapa se vacuna “Personal de salud (ya se ha aplicado); Mayores a 70 años y personas que estén en geriátricos; Personas de 60 a 69 años; Integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y personal Penitenciario; Adultos de 18 a 59 años con comorbilidades y Personal docente y no docente de los niveles iniciales, primario y secundario”.

Por otra parte autoridades comunales de Elisa hicieron un repaso de los trabajos llevados a cabo en el nosocomio local.

“Luego de algunos meses de trabajo, podemos decir que se lograron importantes metas de arreglos y reestructuración del Centro de Salud Dr. Orlando Alassia. Con la importante ayuda del Senador Ruben Pirola y fondos propios de la Comuna, se terminaron los trabajos de mejoras edilicias dentro y fuera dicho edificio, pero también sumamos personal de la Salud para la mejor atención de todos los habitantes de la localidad”.

Entre las incorporaciones se destacan: Insumos descartables; Estanterías para la mejor organización de medicamentos; Grupo electrógeno para el constante funcionamiento de los equipos de frío; Heladera con freezer para almacenar medicamentos; Permanente mantenimiento de la Ambulancia; Arreglos en la fachada de revoques, pinturas, iluminación, trabajos anti-humedad en el techo; y arreglos en el interior de pintura, cielo raso, etc.

“También, incluimos al equipo de atención a la Doctora Erica Barcarolo y al equipo de enfermeras a Zulma Ruiz Díaz, sumando un gran grupo de atención de profesionales: Dr. Miguel Coyco Piscoya, Dra. Erica Barcarolo, Cristina Ruiz Díaz, Zulma Ruiz Díaz, Yanina Gomez, Alberto Carrizo, Demis Blesio, Daniela Acosta, Ivana Gomez (licencia médica), Judit Meolans, Miriam Luna (ordenanza). Nuestro mayor reconocimiento a quienes todos los días hacen frente a esta Pandemia y donde llevan adelante un plan de vacunación ordenado y correcto”.

Por último destacaron que se seguirá “trabajando por un Centro de Salud Ejemplar en la Zona, equipado de personal y de elementos de trabajo, para una atención de calidad para todos”.

En Matilde y Grutly

Luego de ser habilitado como centro vacunatorio, el SAMCo Local, comenzó con la aplicación de las dosis recibidas de la vacuna.

“Es importante recordar que el Centro de Salud no otorga turnos para la vacunación. El trámite para obtener el turno solo se realiza ingresando a https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio Agradecemos al personal de salud por el trabajo mancomunado que vienen llevando adelante en todo este año de pandemia”, precisaron autoridades comunales.

“Dar las gracias a todo el personal de salud, que siempre estuvo al frente del Samco Matilde en tan difíciles momentos. El compromiso que le ponen a su ardua tarea los pinta de cuerpo entero”, agradeció el presidente comunal de Matilde Diego Fournell.

Es que esta semana y ante la habilitación por parte del Ministerio de Salud de la provincia, personal de Samco local comenzó a aplicar vacunas contra el Coronavirus.

Por su parte la ministra de Salud, Sonia Martorano, manifestó: “Con la llegada de las nuevas dosis tenemos el objetivo de terminar de vacunar a personas mayores de 70 años y comenzar con adultos menores a esa edad”, detalló la funcionaria de la cartera sanitaria.

Al ser consultada por la ocupación de camas en los efectores públicos, la ministra de Salud señaló que “la ocupación por Coronavirus no es alta, del total de las camas ocupadas, el 70% son pacientes no Covid. Lo que estamos viendo es mayor cantidad de consultas y patologías reprimidas que se venían controlando pero en menor grado, como por ejemplo pacientes con diabetes que se han descompensado porque no han tenido los controles adecuados durante el año pasado”.

A lo que agregó: “Esta segunda ola se afronta desde el territorio, con más testeos. Por eso le pedimos a la gente que si tienen síntomas hagan su consulta rápida, se testeen y realicen el aislamiento. Más allá de las restricciones, es muy importante que todos cambiemos, que socialicemos menos, que nos cuidemos”.