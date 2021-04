Las copiosas lluvias obligaron a suspender el fútbol en el norte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Liga Verense suspendió la fecha por el estado de los campos de juego. En Reconquista, la Copa de Campeones se postergó 24 horas. La Liga Reconquistense comienza el 23 de abril.

Por Gustavo Capeletti

La Liga Verense de Fútbol informó el mediodía del sábado que, luego de consultar a los representantes de los clubes afiliados y de común acuerdo, resolvió suspender la segunda fecha del Torneo Apertura por el estado de los campos de juego debido a las lluvias caídas.

La decisión fue acertada puesto que a los primeros 50 milímetros promedio registrados en la zona de influencia de la entidad deportiva, se sumaron otros 70 milímetros en la noche del sábado y madrugada del domingo.

En consecuencia, la segunda cita del fixture se disputará el próximo fin de semana, buen tiempo mediante. Los cruces son los siguientes: el sábado 17, Central Colonia vs Carlos Gardel; el domingo 18: Sarmiento vs Huracán, Ferro vs Estudiantes, Calchaquí FC vs Huracán La Criolla, Alumni vs Giuliani FC, Deportivo Alejandra vs Deportivo Unión, Central vs Huracán (clásico de San Javier) y Mitre vs Gimnasia

Liga Reconquistense

La semana pasada, en asamblea, fue aprobado el proyecto presentado por Atlético Juventud de Malabrigo. El Consejo Directivo de la LRF dio luz verde para que el campeonato comience el viernes 23 de abril con la incorporación de Reconquista Club de Fútbol para reunir 15 instituciones participantes.

Quedó establecido que se pondrán en disputa dos torneos, Apertura y Clausura, y que los equipos estarán agrupados por zonas geográficas, la definición será con Petit Final.

La Zona 1 estará conformada por 7 equipos: Atlético Adelante, Platense Porvenir, Atlético y Tiro y Nueva Chicago de Reconquista, Romang FC y Atlético Matienzo de Romang y Atlético Juventud de Malabrigo.

La Zona 2 se integrará con 8 equipos: Reconquista Club de Fútbol, Central Reconquista, Atlético Alumni y Racing Club de Reconquista, Barrio Norte, Atlético Tigre y Defensores de La Costa de Avellaneda y Atlético de La Sarita.

Los dos primeros de cada zona accederán a la definición de cada Torneo.

El Petit Torneo Final lo disputarán 8 equipos: el ganador del Apertura, el ganador del Clausura y los 3 mejores de la tabla general de cada zona, que se irán eliminando hasta conocer al ganador.

En caso de igualdad de puntos y diferencia de gol tras la final, se jugará un tercer partido en cancha neutral. De persistir la igualdad habrá penales.

Copa de Campeones

Por otra parte, para la noche del lunes estaba previsto que se juegue la final de la Copa de Campeones entre Atlético Adelante y Barrio Norte, suspendida el domingo por el mal estado del "Parque Rojo" de Reconquista a causa de las precipitaciones registradas que rondaron los 100 milímetros. Atlético Adelante y Barrio Norte llegaron a esa instancia tras haberse consagrado ganadores de la "Copa Ciudad de Reconquista" y de la "Copa 80º Aniversario del Club Atlético Tigre de Avellaneda".