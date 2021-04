Mandan 9 de Julio y Argentino Quilmes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cuarta fecha del Apertura de Primera “A” de la Liga Rafaelina de Fútbol dejó al León y los Cerveceros cortados en la punta y 5 puntos arriba de sus inmediatos perseguidores.

Por Juan Carlos Scalzo

Este nuevo capítulo del torneo se jugó casi en su totalidad en la tarde del domingo porque el único adelantado, que estaba programado para el pasado viernes, entre Bochazo de San Vicente y Quilmes, tuvo que ser suspendido por las fuertes precipitaciones que se registraron en la región. El encuentro se jugó finalmente en la noche de lunes y fue victoria quilmeña por 4 a 1, con anotaciones de: Adrián Córdoba (13' PT ), Manuel Bustos (49' PT), Adrián Córdoba (5' ST ) y Nicolás Vitarelli Góngora (39' ST), de penal. Horacio Armelino (33' 2T) había descontado para el local.

A su vez, el otro líder del campeonato marcó claras diferencias en su visita a Peñarol y se impuso por 4 a 0, con goles de: Facundo Rodríguez (16' PT), Agustín Burdesse (25' PT ), Nicolás Guzman (3' ST) y Julio Gorosito (43' ST).

En Sunchales, Libertad se recuperó también con una goleada de 4 a 1 ante Florida de Clucellas. Los aurinegros se pusieron rápidamente en ventaja y a los 19 minutos ya estaban 2-0 arriba con anotaciones de: Agustín Costamagna (6' PT) y Cristian Girard, de penal. En el complemento sentenciaron el pleito a través de Cristian Girard (6’) y Agustín Costamagna (42’). Juan Montenegro (10' ST) había acortado la distancia parcialmente.

Por su parte, Talleres de María Juana resignó dos puntos luego de estar 2-0 arriba en el marcador en su visita al Deportivo Ramona. Los tantos fueron convertidos por Rolando Domingorena para el Depor en dos ocasiones (2’ y 27 PT), el segundo de penal, mientras que Federico Schmidhalter también en dos ocasiones (42' PT y 27’ ST), ambos con ejecuciones desde los doce pases, empardó el duelo.

La nota del fin de semana la dio el Deportivo Aldao al dar vuelta el resultado ante Atlético de Rafaela e imponerse por 2 a 1. Agustín Alfano (11' PT ) abrió la cuenta para la Crema, pero Mariano Cavallero, en dos ocasiones, (18' y 44' del ST) revirtió el marcador.

En el resto de los cotejos se destaca la goleada de Ben Hur a Ferro Carril del Estado por 4 a 0, con anotaciones de: Leandro Sola (26'), Facundo Cabral (28') y Matías Ferreyra (39'), en la etapa inicial, y de Matías González (penal) (24’), en el complemento.

Finalmente, Sportivo Norte se alzó con una victoria como local ante Unión de Sunchales por 2 a 1. Cristian Arias (16' PT ) adelantó al Negro, pero 6 minutos más tarde, Adrián Rodríguez puso la igualdad para la visita. A dos del final de los primeros 45 minutos, Ulman, de penal le dio los tres puntos al dueño de casa.

Además, Brown de San Vicente obtuvo un buen triunfo en Tacural por 3 a 2. En partido emotivo, el primer tiempo terminó con los sanvicentinos ganando por la mínima, por gol en contra de D' Angelo Restelli a los 10’. Ni bien iniciada la segunda mitad, Córdoba (2’) empató el partido. A los 10', Nuñez volvió a poner en ventaja a la visita, pero Bertero lo igualó nuevamente a los 20’. Faltando 10’ para el cierre, Saavedra puso el tercero para Brown se lleve la victoria.

Posiciones

Con estos marcadores, la tabla de colocaciones del Apertura es la siguiente: 9 de Julio y Quilmes 12 puntos; Atlético de Rafaela, Talleres de María Juana, Libertad de Sunchales 7; Deportivo Aldao y Brown de San Vicente 6; Deportivo Ramona y Sportivo Norte 5; Unión de Sunchales 4; Ferro, Ben Hur y Peñarol 3; Bochazo 2.

Próxima fecha

La quinta parada del campeonato tendrá estos partidos: Florida de Clucellas vs. Sportivo Norte, Unión de Sunchales vs. Dep. Tacural, Brown de San Vicente vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Deportivo Aldao, Atlético vs. Ben Hur, Ferro vs. Dep. Ramona, Talleres vs. Bochazo y Quilmes vs. Libertad.