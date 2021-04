https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 13.04.2021 - Última actualización - 21:14

Continúan las medidas de fuerza

No hubo acuerdo en la audiencia en Nación y sigue el bloqueo a la terminal de colectivos

A las 18 hay se realizó una audiencia con el Ministerio de Transporte de Nación, pero las partes no pudieron encontrar una solución al conflicto. Los cortes en el acceso a la terminal de ómnibus continuarán al menos hasta mañana y por Avda. Alem solo dejan circular por una mano.

Crédito: Fernando Nicola



Crédito: Fernando Nicola

