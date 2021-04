Selena Quintanilla cumpliría 50 años este viernes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está catalogada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos y también se le acredita por catapultar la música latina al mercado internacional. Fue asesinada en 1995 por la presidente de su club de fans. Mientras, Netflix ya mostró un adelanto de la segunda parte de la serie.

La cantante Selena Quintanilla celebraría sus cincuenta años este 16 de abril si su vida no hubiera terminado el 31 de marzo de 1995 -a sus 23 años- a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y encargada de la administración de sus boutiques Selena Etc.

Sus géneros musicales incluyeron tex-mex, ranchera, balada, mariachi, pop latino y cumbia mexicana. Además de su carrera principal como cantante, también fue una empresaria, modelo, bailarina, actriz y diseñadora de modas. Mejor conocida de forma simple como Selena, es considerada una gran exponente de la música latina, con ventas superiores a los 90 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las latinas con más discos vendidos solo después de Gloria Estefan y Shakira.

Entre sus más grandes éxitos se encuentran «Como la flor», «La carcacha», «Amor prohibido», «El chico del apartamento 512», «No me queda más», «Bidi bidi bom bom», «Fotos y recuerdos», «Si una vez», «Techno cumbia», «Baila esta Cumbia», «I Could Fall in Love», «Tú sólo tú», «Dreaming of You» y «Siempre hace frío», los cuales se convirtieron en populares en muchas partes del mundo, especialmente Estados Unidos y América Latina.

Su vida fue llevada al cine en el año de 1997 bajo el título de Selena, protagonizada por Jennifer López, quien da vida al personaje de la cantante. Mientras, Netflix presentó por esta horas el trailer de la segunda parte y final de “Selena: la serie”, el biopic que narra el ascenso al estrellato de la música tejana entre finales de los ochenta y principios de los noventa.