Tras los partidos del jueves Los equipos argentinos tienen rivales: así quedaron los grupos de la Libertadores La máxima competencia a nivel de clubes ya tiene a sus 32 clubes clasificados para la fase inicial. La máxima competencia a nivel de clubes ya tiene a sus 32 clubes clasificados para la fase inicial.

La clasificación de Junior de Barranquilla, Colombia, cerró la tercera eliminatoria de la Copa Libertadores de América y completó los ocho grupos de la siguiente fase, que se pondrá en marcha el martes de la próxima semana.



Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:



A: Palmeiras (Brasil), Defensa y Justicia, Universitario (Perú), Independiente del Valle (Ecuador).



B: Olimpia (Paraguay), Internacional (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela), Always Ready (Bolivia).



C: Boca Juniors, Barcelona (Ecuador), The Strongest (Bolivia), Santos (Brasil).



D: River Plate, Independiente Santa Fe (Colombia), Fluminense (Brasil), Junior de Barranquilla (Colombia).



E: San Pablo (Brasil), Racing Club, Sporting Cristal (Perú), Rentistas (Uruguay).



F: Nacional (Uruguay), Universidad Católica (Chile), Argentinos Juniors, Atlético Nacional de Medellín (Colombia).



G: Flamengo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador), Vélez Sarsfield, La Calera (Chile).



H: Cerro Porteño (Paraguay), Atlético Mineiro (Brasil), América de Cali (Colombia), La Guaira (Venezuela).

Con información de Telam