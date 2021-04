https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Stefanos Tsitsipas y Daniel Evans ya se instalaron en la siguiente ronda del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Nadal busca su lugar Se definen los semifinalistas de Montecarlo

El Masters 1000 que se lleva a cabo en Montecarlo tendrá este viernes a los cuatro tenistas que accederán a las semifinales del torneo y que tiene a Tsisipas y Evan como dos de los primeros clasificados.

El primero en avanzar fue el griego Stefanos Tsitsipas que derrotó a Alejandro Davidovich, encuentro que duró solo un set ya que el español decidió retirarse del encuentro cuando perdía 7-5.

“Estoy feliz por estar en el lugar donde me encuentro ahora mismo. Jugar en casa (tiene residencia en Montecarlo) siempre es ilusionarte, mucho más si ganas varios partidos. Estoy contento por el partido que hice hoy, por cómo me comporté en los momentos más difíciles donde no era capaz de sacar mi mejor tenis. En medio del primer set él ha tenido una lesión y eso lo ha cambiado todo, no ha debido ser nada fácil para él pero tampoco para mí, siempre es una situación extraña para los dos. Al final he sido capaz de mantenerme sólido y hacer mi juego para ganar ese primer set” señaló el griego al término del partido.

Luego, Daniel Evans dejó en el camino al belga David Goffin 5-7, 6-3 y 6-4 y de esta jugará por el pase a la final ante Tsitsipas. Cabe destacar que el británico venía de ganarle a Novak Djokovic.

Los otros encuentros serán: Casper Ruud ante Fabio Fognini y Rafael Nadal frente a Andrey Rublev.