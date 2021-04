Érica Rivas aseguró que la echaron de Casados con Hijos y que Guillermo Francella le dijo "feminazi"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 16.04.2021

La acrtiz apuntó contra su excompañero de elenco al contar toda su verdad sobre la salida de la frustrada obra teatral.

Érica Rivas ya había dicho que la producción de la obra teatral de Casados con hijos la había dejado sin trabajo, pero ahora, luego de unos meses y tras el todavía fallido regreso de la comedia a causa de la pandemia, la actriz salió con los tapones de punta a destrozar a Guillermo Francella, señalándolo tanto a él -director de la obra- como a los guionistas, Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, de ser los artífices de su despido.

“Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres”, le dijo la actriz que le dio vida a María Elena Fuseneco a Marta Dillon en una entrevista para Página 12.

La intérprete de la vecina de los Argento también se refirió a los pedidos que hizo sobre revisión de los guiones, y aseguró que estos no tenían ningún aggiornamiento con respecto al machismo.

“No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se rían de eso”, sostuvo Rivas, afirmando que María Elena jamás se quedaría callada en caso de que hablen de los bigotes de una mujer.

Con respecto a los correos electrónicos que se filtraron, Érica Rivas indicó que estos salieron a la luz para insistir en que ella fue quien decidió bajarse de la obra. “No me fui, a veces me felicitan por haberme ido y no me fui, me echaron. Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Porque el personaje tiene una vigencia, con muchos errores, obvio, porque era otra época y porque me pasaron cosas”, aseveró la artista. “Me tuve que morfar que me digan feminazi”, reclamó indignada la actriz tras haber sugerido cambios en los guiones de Casados con hijos, sitcom que originalmente se emitió por Telefe entre 2005 y 2006.

Rivas dijo que el director de la obra, Guillermo Francella, fue quien la trató con ese repudiable término. “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies”, aseguró. “Lo que me salió fue decirle 'mirá, estás equivocado. Te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más'. Eran reuniones con peces gordos. Producción, dirección, algunos diciéndome sí, tenés razón, claro. Y después me llega un guion donde el único chiste es que una mujer no se depila”, reveló Érica.