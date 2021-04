Hay un marcado aumento de contagios en diferentes ciudades del territorio santafesino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace unas semanas las alarmas se encendieron en todo el país con la llegada de una segunda ola y la aparición de nuevas cepas desconocidas por los especialistas.



Foto: Archivo

Noelí Rojas

Con un panorama bastante complejo en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe, incluso en la capital provincia, se establecieron las primeras restricciones a la circulación para el cuidado y la protección de los ciudadanos. Además, los especialistas siguen insistiendo en la toma de conciencia y en respetar los protocolos sanitarios que se recomiendan desde el primer día.



Para conocer la situación epidemiológica en distintos puntos de la provincia, Mirador se enfocó el departamento San Cristóbal, específicamente en San Cristóbal y Ceres, dos de las ciudades más importantes de la región. Tras las medidas decretadas por el gobierno nacional, las localidades de toda la región decidieron acatar lo que el gobierno provincial ordenó.





San Cristóbal: 35 casos activos



En el caso de la cabecera departamental, la directora del Hospital Julio Villanueva, Dra. Mariela Eyvastre, relató de qué manera están trabajando, cómo se preparan para un mayor aumento de casos y la capacidad de respuesta a los pacientes con covid-19, entre otros temas.



Actualmente y desde hace una semana aproximadamente el hospital tiene una ocupación de entre cuatro y cinco camas por covid-19 en forma rotativo, incluso hay pacientes internados de Villa Trinidad además de San Cristóbal por una cuestión de cercanía y nivel de atención.



La asistencia hospitalaria sigue siendo la misma que en toda la cuarentena, pero la institución se encuentra gestionando recursos humanos y material para sumar al equipo de trabajo, porque más allá de que el personal de salud esté vacunado eso no quita que pueda contagiarse y hay bajas de personal por aislamiento o enfermedad.



Con 35 casos activos, de los cuales tiene conocimiento el hospital, hay muchos otros que no están en los registros porque hay personas que deciden no comunicarse al 0800 ni hisoparse.



"La segunda ola no es que haya llegado, lo que estamos viendo es el aumento de casos positivos luego del feriado de pascuas, hubo muchas visitas en la ciudad y viajes fuera de localidad, entonces aumentaron nuevamente el número de casos y la cantidad de llamados al 0800. Nosotros estamos haciendo hisopados entre 4 y 5 días por semana y tenemos aproximadamente entre 18 y 25 hisopados cada vez que realizamos", explicó la directora del hospital, quien además remarcó la necesidad de seguir cuidándose, respetar el distanciamiento, usar tapabocas y ante cualquier síntoma comunicarse aislarse y dar aviso al 0800-555-6549.



En este aumento de casos positivos de coronavirus, hasta el momento se desconoce cuál es la cepa que está circulando y hay poca información al respecto. "Esta nueva cepa que está dando vueltas no tenemos certeza de cuál es, eso se analiza con los PCR que se envían, pero se ve mayor incidencia en gente joven y casos graves en gente joven. Todos podemos tener esta infección por covid en algún momento y no sabemos cómo lo vamos a superar y pelear. Una vez que está el diagnóstico de covid depende de la respuesta inmunológica de cada paciente, más allá del inicio del tratamiento", detalló la Dra. Eyvastre.





Ceres: 63 casos activos



En el caso de esta ciudad, el último reporte del Hospital Regional de Ceres indica que de esos 63 casos positivos activos, hay pacientes internados con covid-19, se trata de una persona radicada en Ceres, una persona derivada desde Colonia Rosa y una persona derivada desde Las Palmeras. Al ser un hospital con una gran zona de influencia, muchas personas de otras localidades son atendidas allí y ante casos graves son derivados a hospitales de la ciudad de Rafaela.



Desde el municipio y en conjunto con el hospital, policía, bomberos, regional de educación, instituciones y centro comercial, llevaron a cabo una reunión de la Junta de Defensa Civil para analizar qué camino optar en este contexto y decidieron poner en práctica las normativas decretadas por el gobierno provincial. Desde el comienzo de la pandemia todos ellos se encuentran trabajando en forma articulada y haciendo hincapié en los controles ciudadanos y en la toma de conciencia de los cuidados que se deben tener para prevenir los contagios de coronavirus.



La intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy, comentó cuál es la situación sanitaria actual y manifestó que el aumento de casos es lento pero sostenido. Lo primordial es poder comunicarles a todos los vecinos los protocolos que se deben seguir para evitar que colapse el sistema de salud.



"Desde el hospital dicen que se evidencia un aumento lento pero sostenido de casos, tenemos todos los días entre 5 y 8 casos positivos, ellos sostienen que estamos en la antesala de una disparada de casos como sucedió el año pasado con el tema de las fiestas. Hay personas diagnosticadas que se niegan a contar cuáles son sus contactos estrechos para que el hospital los pueda aislar a tiempo y no sigan contagiando, no todas las personas son responsables, siguen trabajando y yendo a comercios. Nosotros tratamos de mandar un mensaje concientizando a la población con respecto a la responsabilidad individual que nos va salvar de colapsar el sistema de salud".



Con la decisión de adherirse al decreto provincial y a las restricciones vigentes, están permanentemente monitoreando la suba de casos y hasta ahora la ocupación de camas en el hospital es baja. Por eso, intentan controlar la situación ya que todavía no se evidencia una circulación comunitaria de contagios.



"La policía que hace el trabajo preventivo y los controles de seguridad expone que el fin de semana desactivaron algunas fiestas. En general la gente entendió bien que a partir de la hora 0 no puede circular, pero se siguen haciendo reuniones afectivas y es el principal lugar de contagios, no se da en entornos laborales, no se da en espacios abiertos, ni a través de disciplinas de juegos, deportes o esparcimiento, pero el foco primordial son la reuniones de familiares y amigos. Queremos enviar un mensaje a los jóvenes de cuidado al otro, al entorno familiar, si bien están padeciendo más las consecuencias de este virus, el problema es cuando contagian a gente mayor, abuelos o alguna persona con patología", indicó la Intendenta de Ceres.



En el caso que la curva de contagios se eleve considerablemente, se plantearán nuevas restricciones, dependiendo también de las normativas del gobierno provincial. Las recomendaciones que la población debe tener en cuenta son las mismas que al comienzo de la pandemia y en esta nueva forma de vivir de la cual nos adaptamos día tras día.





San Guillermo, con muchos contagios



La situación sanitaria se sigue agravando en la ciudad de San Guillermo. El sábado se confirmó un récord de 83 casos. La cifra surgió luego de los 205 test rápidos que se hicieron en la tarde del viernes en el marco del Plan Detectar. Hay 382 casos activos y el total llega a los 1085.



Asimismo, en Suardi, falleció un hombre con Covid. Tenía 72 años y se encontraba internado en una clínica de Morteros (Córdoba). El hombre murió como consecuencia de una neumonía bilateral. Estaba internado desde hace varios días.



Es la novena víctima que produce la pandemia en Suardi. El estricto protocolo determinó que sus restos fueran trasladados al cementerio en horas de la noche del viernes.