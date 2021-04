https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Baja sensible

Independiente: Insaurralde dio positivo de Covid-19

El defensor no superó el testeo rápido y en las próximas horas le realizarán un PCR.

