Nuevo álbum

Garbage anunció la fecha de "No Gods No Masters"

El lanzamiento será el 11 de junio 2021. Como anticipo salió el nuevo single The Men Who Rule the World”, cuyo videoclip fue realizado por el director de cine, animador y pintor chileno Javi Mi Amor.

Duke Erikson, Shirley Manson, Butch Vig y Steve Marker: una fórmula única. Foto: Gentileza BMG +1

La portada del álbum, que saldrá en diferentes formatos. Foto: Gentileza BMG

Garbage anunció recientemente su séptimo álbum de estudio “No Gods No Masters” que se lanzará el próximo 11 de junio a través de BMG. La banda además compartió su nuevo single “The Men Who Rule the World” junto a su videoclip, el primer adelanto de su esperado nuevo álbum. El video fue realizado por el director de cine, animador y pintor chileno Javi Mi Amor. “The Men Who Rule the World” es un llamado a las armas, una exhibición sónica y poderosa que marca la energía del nuevo disco de la banda. Una crítica al auge de la miopía capitalista, el racismo, el sexismo y la misoginia en todo el mundo. Esta canción es una clara protesta y declaración contundente de las intenciones de una banda que todavía cree en el poder de la disidencia. “Este es nuestro séptimo disco, cuya numerología significativa afectó el ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores y los siete pecados capitales", cuenta la líder de Garbage, Shirley Manson, sobre el feroz nuevo álbum de la banda “No Gods No Masters” que relata sus giros y vueltas del capitalismo y la lujuria a la pérdida y el dolor. “Era nuestra forma de tratar de dar sentido a lo jodidamente loco que es el mundo y el asombroso caos en el que nos encontramos. Es el álbum que sentimos que teníamos que hacer en este momento”. Producido por Garbage y su colaborador histórico Billy Bush, las semillas de “No Gods No Masters” se plantaron en el verano de 2018 en el desierto de Palm Springs. El cuarteto se reunió en la casa de uno de los parientes de Steve Marker y esbozó el esqueleto del álbum durante dos semanas, improvisando, experimentando y sintiendo las canciones. Luego reunieron esos demos y tomaron caminos separados, antes de volver a encontrarse en Los Ángeles para terminar el disco. Garbage lanzará una versión digital y en CD de lujo de “No Gods No Masters”, que incluye versiones de temas clásicos, como “Starman” de David Bowie y “Because the Night”, co-escrita por Patti Smith y Bruce Springsteen. Además, la versión de Garbage de “Because the Night” también cuenta con el grupo de punk rock estadounidense Screaming Females. La versión deluxe del álbum incluirá temas inéditos de Garbage: “No Horses”, “On Fire”, “Time Will Destroy Everything”, “Girls Talk”, “The Chemicals” y “Destroying Angels”, los últimos tres de los cuales cuentan con la participación de Brody Dalle, Brian Aubert y John Doe y Exene Cervenka respectivamente. El vinilo del álbum será de color verde neón y también se lanzará un vinilo blanco de edición limitada a través de su tienda oficial y HMV, así como un vinilo rosa limitado y exclusivo como parte de los RSD Drops el 12 de junio. Garbage además anunció que comenzará una gira por el Reino Unido con Blondie en noviembre 2021.

