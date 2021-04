Increíble: al técnico de El Pozo lo echaron por whatsapp

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Pozo perdió el sábado pasado por 5 a 2 con Unión de Santa Fe, partido de la séptima fecha del torneo Apertura liguista. Una vez finalizado el encuentro, la dirigencia del popular club le mandó un mensaje a Ignacio Fernández donde le hacía saber que no seguirá siendo el DT del primer equipo liguista.

Para "Nacho" Fernández no fue un sábado más de fútbol. Quien fuera, hasta el sábado, director técnico de la primera división de El Pozo, nunca esperó un mensaje por WhatsApp donde le informaban que dejaba de ser el DT de la máxima división del club. "Estoy dolido y triste por la noticia que me llegó por mensaje de texto. Siempre hablamos de frente como personas adultas que somos. Palabras más, palabras menos, me hicieron saber que me quedaba sin trabajo. Cuando arrancamos este proyecto, y como ocurre en Liga Santafesina, nadie firma contrato, salvo Colón y Unión, el resto es todo de palabra. Acá no se cumplió con lo pactado. La derrota frente a Unión 5 a 2 le cae mal a todos pero eso no significa que deban actuar de esa manera", dijo Fernández en una consulta que se le realizó desde El Litoral.

"No estoy tranquilo porque no me merezco esta actitud. Los dirigentes debieron hablar de frente y decirme los motivos de la decisión que tomaron ya que ellos fueron los que me dijeron que trabaje en base a los jugadores del club", agregó el entrenador.

En el actual Torneo Apertura, El Pozo suma 5 puntos, producto de 7 partidos jugados, 1 ganado, 2 empatados y 4 perdidos. Marcó 7 goles y le hicieron 14. El próximo sábado, en el nuevo horario de las 15.30, El Pozo deberá visitar a Sportivo Guadalupe con lo que la dirigencia deberá resolver, en la semana, quién ocupará el lugar de Nacho Fernández.