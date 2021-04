La Fórmula 1 tendrá competencia en un circuito callejero de Miami el próximo año

La Fórmula 1 Internacional, la máxima categoría automovilística, tendrá en el calendario de la temporada 2022 una prueba que se llevará a cabo en un trazado callejero de la ciudad estadounidense de Miami.



La organización confirmó que se suscribirá un contrato “por diez temporadas” para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, a partir del año venidero.



El circuito se construirá en las adyacencias al Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, en el estado de la Florida.

