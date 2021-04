Prevén comenzar en junio la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina

El Fondo Ruso de Inversión Directa, que representa al laboratorio Gamaleya, quien desarrolló la vacuna Sputnik V, anunció este martes que lo previsto es que en junio comience a fabricarse esa vacuna en la Argentina.

A la vez, el laboratorio Richmond, quien será el encargado de la producción local, comunicó que se encuentra en la etapa de finalización de elaboración de los primeros lotes de Sputnik V en la Argentina.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj