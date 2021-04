https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.04.2021 - Última actualización - 14:20

14:14

Ambos se impusieron en sus compromisos de la 5ta. fecha del Apertura liguista, están con puntaje ideal y ampliaron la distancia con sus perseguidores. Dos cotejos fueron suspendidos por casos de Covid en los planteles.

Liga Rafaelina de Fútbol Quilmes y 9 de Julio no aflojan Ambos se impusieron en sus compromisos de la 5ta. fecha del Apertura liguista, están con puntaje ideal y ampliaron la distancia con sus perseguidores. Dos cotejos fueron suspendidos por casos de Covid en los planteles. Ambos se impusieron en sus compromisos de la 5ta. fecha del Apertura liguista, están con puntaje ideal y ampliaron la distancia con sus perseguidores. Dos cotejos fueron suspendidos por casos de Covid en los planteles.

Por Juan Carlos Scalzo

El adelantado de este capítulo se disputó en la noche del pasado jueves y fue victoria del Deportivo Tacural en su vista Unión de Sunchales por 2 a 1. Los goles del vencedor llegaron de la mano de Andrés Mandrile y Nicolás Saavedra a los 15' y 25' del complemento, respectivamente. El empate parcial lo anotó Alexander Fernández, a los 11' de la misma etapa.

La fecha continuó un día después, con el Cervecero que metió su quinto triunfo consecutivo y se impuso como local a Libertad de Sunchales por 2 a 1. La visita abrió el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo por intermedio de Agustín Costamagna, pero los de barrio Italia lo empataron a través de Ignacio Forni (30' ST) y luego Nicolás Vittarelli Góngora marcó el segundo, en el quinto minuto de tiempo adicional.

El mismo viernes, fue igualdad 0 a 0 el duelo entre Atlético Rafaela y Ben Hur, disputado en el Predio del Autódromo.

El resto de la fecha se jugó el domingo último y 9 de Julio ratificó su gran momento ganándole al Deportivo Aldao por 3 a 0, y marcando claras diferencias con su adversario. Los goles fueron convertidos por Lucas Quiróz (33' PT ) y Wilson Ruiz Díaz a los 17’ y 21' de la segunda mitad.

Además, Brown de San Vicente confirmó su levantada, abrochó su tercera victoria al hilo y superó a Peñarol por 4 a 2 en San Vicente. Facundo Hang (2’ PT) y Esteban Córdoba (9’ PT) pusieron en ventaja al local y Claudio Albarracin (32’ PT) descontó para la visita, pero 2 minutos más tarde otro tanto de Córdoba adelantó otra vez a los sanvicentinos en el resultado. A los 36' del complemento, nuevamente Albarracin achicó la distancia, pero en el segundo minuto de descuento César Berazategui conquistó el cuarto gol del vencedor.

Finalmente, Ferrocarril del Estado volvió al triunfo con un 2-0 ante Deportivo Ramona, con anotaciones de Martín Zbrun (11' ST ) y Franco Villalba (38' ST).

Antes del inicio de la fecha, la Mesa Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol comunicó que había recibido notas de clubes afiliados informando de casos positivos de Covid19 en sus elencos y como consecuencia directa un gran número de jugadores y técnicos se encontraban aislados. En función de esta situación se resolvió la suspensión de los cotejos entre: Talleres de María Juana vs. Bochófilo Bochazo de San Vicente y Florida de Clucellas vs. Sportivo Norte de Rafaela. Esta semana el órgano directivo resolverá la fecha en que se jugarán.

Posiciones

9 de Julio y Quilmes, 12 puntos; Brown (SV), 9; Atlético, 8: Talleres (MJ) y Libertad (S), 7; Deportivo Aldao, 6; Deportivo Ramona, Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado y Deportivo Tacural, 5; Florida de Clucellas, Unión (S) y Ben Hur, 4; Peñarol; y Bochófilo Bochazo, 2.

Próxima fecha

Quilmes vs Florida de Clucellas, Libertad de Sunchales vs Talleres de María Juana, Bochófilo Bochazo vs. Ferrocarril del Estado, Deportivo Ramona vs. Atlético, Ben Hur vs. 9 de Julio, Deportivo Aldao vs. Brown de San Vicente, Peñarol vs. Unión de Sunchales y Deportivo Tacural vs. Sportivo Norte.