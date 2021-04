Detectaron casos con cepas de Manaos y de Reino Unido en Corrientes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cartera sanitaria recibió la confirmación del Instituto Malbrán. Además, se confirmaron 4 casos de la variante Río de Janeiro. Todos los casos fueron bloqueados.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes informó el resultado de muestras enviadas al Instituto Malbrán, que confirmaron la detección de 2 casos de Covid-19 de la cepa Manaos y 1, de la variante de Reino Unido. Además, se comprobaron 4 casos de la variante Río de Janeiro.



Todos los infectados a excepción de uno que falleció, se recuperaron y se realizaron los bloqueos correspondientes. De las 2 personas con la variante Manaos, una se recuperó, mientras que la segunda falleció en el hospital de campaña.



El caso de la variante Reino Unido, fue detectado en los controles que Salud Pública realiza en las fronteras, en este caso en la del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), en Paso de los Libres. En tanto, los 4 casos de la cepa Río de Janeiro fueron detectados en los controles en Ituzaingó.



El ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, indicó: “Lo remarcamos desde que inició la pandemia, pero hoy más que nunca le pedimos a la población que extreme las medidas de prevención, que use el barbijo de forma correcta, el lavado de manos y que mantenga el distanciamiento social. Que evite reuniones innecesarias, que no innove el grupo de personas que frecuenta y que evite salir del hogar si no es necesario. Este pedido es para toda la población, pero principalmente, para los adultos mayores”.



La confirmación del Instituto Malbrán fue remitida a la Dirección general de Epidemiología, a cargo de Angelina Bobadilla.