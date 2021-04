Leandro Bonzini: "Por cómo está la situación, prevemos que llegarán pacientes de todo el departamento"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Actualmente en el efector ceresino hay cinco internados, dos de Ceres, dos de Colonia Rosa y una persona de Palmeras.

La situación local es compleja pero está controlada por ahora. Así lo sintetizó a Mirador director del Hospital Regional de Ceres, Leandro Bonzini. Comentó sobre el encuentro por Zoom con la ministra de Salud, el gobernador y los directores de efectores de segundo y tercer nivel de complejidad de toda la provincia.

“El Hospital Regional de Ceres tiene una ventaja en este momento, en el sentido de que cuenta con oxígeno central con un tanque grande de 2.000 m3 y una rampa de auxilio con 17 tubos grandes de oxígeno, además de una buena dotación de camas”, dijo.

Inicialmente allí había un área Covid para seis pacientes y, hace un mes, habilitamos una segunda otro sector con seis pacientes más.

“Hay un cambio en el concepto de lo que son las referencias y contrarreferencias a la mayor complejidad. El panorama empieza a tener una complejidad bastante preocupante porque aquí todavía no hubo una explosión de casos como pasó en la franja San Guillermo, Suardi, Villa Trinidad. Hay un aumento sostenido, cada vez más rápido, pero no exponencial”, agregó Bonzini.

“Lo que torna alarmante la situación -advirtió- es que los hospitales referentes de mayor complejidad, o sea el tercer nivel, tienen una tasa de ocupación muy alta. Cuando se logra en Rafaela cierto grado de estabilidad, el paciente es contra referido al segundo nivel para que continúe la internación acá y allá se liberen camas. En 12 años que trabajo en el hospital, no recuerdo internar a un paciente de Palmeras, por ejemplo, que está casi siempre para Sunchales o Rafaela por una cuestión de distancia; de la misma manera Colonia Rosa, que absorbe el Samco de San Guillermo, por lo cual uno está haciendo previsión de que vamos a recibir pacientes de todo el departamento y está la cuestión del oxígeno sí, las camas disponibles sí, hay personal de enfermería sí, se contrató mucho por pago directo con recursos del hospital, pero el limitante es el factor médico, ahí estamos apretados”.

“La propuesta en el encuentro virtual fue ver la posibilidad de generar alguna estrategia coparticipativa, recíproca, solidaria, incluso remunerada para aquellos profesionales médicos de localidades vecinas a Ceres que no tengan nivel de internación que puedan cumplir una jornada horaria de cuatro o seis horas para reforzar internación. No hay problema en recibir pacientes de ningún punto de la provincia, el tema es que necesitamos acompañarlo con el personal y, esencialmente, el personal médico”, amplió el médico.

Otras patologías

“Este es un hospital polivalente, atiende covid y no covid, la propuesta en este cambio de gestión fue ampliar lo más que se pueda lo no covid, porque de acá a cinco años vamos a tener más fallecidos por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, la idea es mantener las dos cosas hasta que la situación epidemiológica lo permita, pero se trabaja intensamente en las dos cosas: covid y no covid”, dejó en claro el Dr. Bonzini.

A su vez, para nosotros, pacientes con una patología no covid y que requiere mayor complejidad se torna muy dificultoso también, porque el hospital de Rafaela trabaja prácticamente monovalente y el paciente hospitalario por el convenio público-privado tiene que ir a la parte privada de Rafaela, que tiene una tasa de ocupación de cama altísima, por lo cual uno tiene que ampliar la capacidad resolutiva local sabiendo de la complejidad de la situación en la mayor complejidad”.

Recursos

Bonzini detalló que “se disponen tres ventiladores mecánicos, dos que son del hospital, uno de comodato con la Nación de abril del año pasado, solicitamos los insumos para oxígeno-terapia de alto flujo y ventilación no invasiva que lo autorizó el ministerio y nos mandó el dinero para la compra, así que ahora vamos a gestionar dos ventiladores más para poder aplicar esa metodología de trabajo que se está usando mucho en las terapias antes de conectarlo al ventilador”.

“En la parte de abordaje territorial -agregó-, lo que hicimos ahora es poner unidades centinela en la ciudad, rotativas en cuatro puntos estratégicos para hacer búsqueda activa de contactos estrechos sintomáticos y testearlos ahí en el barrio. También es un punto de contacto con el hospital para poder seguir inscribiendo gente que no pudo o no sabe hacerlo contra el coronavirus y por demanda espontánea, cualquier persona que tenga síntoma puede ir ahí a esas unidades a vacunarse”.

“Eso es una gestión integrada con Nación, Provincia, Dirección Bioquímica de Santa Fe, muy bien recibido por la Región centro-norte con su directora, por la subsecretaria de primer y segundo nivel la Dra. Marcela Fowler. Estamos muy agradecidos con las respuestas del Ministerio de Salud en materia de proyectos, gestión, incorporación de personal e insumos”, finalizó el titular del hospital regional de Ceres.