Cayó 1 a 0 en Paraguay

Rosario Central no pudo contra 12 de Octubre en su debut en la Copa Sudamericana

El equipo del “Kily” perdió contra el equipo paraguayo. El único gol del encuentro lo marcó el ex San Lorenzo Pablo Velázquez.

Rosario Central perdió con 12 de Octubre de Paraguay por 1 a 0 como visitante, en el debut del grupo A de la Copa Sudamericana, en el que también están San Lorenzo y Huachipato de Chile. El atacante Pablo Velázquez, a los 24 minutos del segundo tiempo, le dio un triunfo vital a los dirigidos por Pedro Sarabia, quien en su época de futbolista vistió los colores de Banfield y River Plate en la década del '90. En un partido sin demasiadas chances y con un Rosario Central carente de ideas y de peso en ataque, los paraguayos quebraron la paridad con una maniobra individual de Velázquez. Los tres puntos son importantes pensando en que solamente pasará a los octavos de final el primero de cada zona. El local pobló el medio con muchos hombres, sin fallas estructurales en su defensa y priorizó el cero en su arco por encima de cualquier otra cosa, más allá de la obligación propia de estar en su casa. El tono defensivo del planteo de 12 de Octubre se notó en el punto de que Rosario Central tuvo una supremacía en la posesión de un 75 por ciento en los 45 minutos iniciales. Marco Ruben, distanciado de Emiliano Vecchio en la cancha y sin abastecimiento en los últimos metros, falló la primera situación del "Canalla", con un cabezazo dentro del área chica y con la marca encima del experimentado Paulo Da Silva, quien lo desacomodó en la definición cuando contactó la pelota. 12 de Octubre apeló al mismo papel: saltear líneas con pelotazos largos y así buscar a su referente ofensivo Pablo Velázquez. Y el ex San Lorenzo de la nada, tomó el balón y con un giro se encontró de frente para quebrar sorpresivamente el cero. No hubo respuestas de Rosario Central. Vecchio se volvió predecible toda la noche, sin velocidad y bien tomado por sus rivales, lo mismo pasó con Ruben y la entrada de Francesco Lo Celso tampoco arrojó soluciones. El camino de Rosario Central continuará la semana que viene frente a San Lorenzo en el Gigante de Arroyito y 12 de Octubre visitará a Huachipato de Chile. Con información de Télam.

