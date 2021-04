Silvina Escudero se descompensó durante la transmisión de "Los Mammones"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A la panelista del exitoso programa de América TV se le bajó la presión y tuvo que irse al camarín. Sus colegas se llevaron un susto, pero se encuentra bien.

Mientras el programa “Los Mammones” estaba al aire, Silvina Escudero, habitual panelista del show, comenzó a sentirse mal y tuvo que salir del estudio para ser atendida.

Fue a las 23:54, mientras Laura Esquivel hacía su show con Jey Mammon al piano, cuando se vio a la bailarina cruzarse por delante de cámara. El programa había empezado hacía quince minutos, y hasta ese momento Silvina había hecho su rutina habitual con el conductor, compartiendo la charla y bailando al ritmo de la invitada.

A pesar de que en ese momento ya no se sentía bien, Escudero demostró su profesionalismo y al aire no se notó nada raro.

Fue Nazarena Vélez, la segunda invitada de la noche del martes, la que le dijo a Jey apenas entró: “¿Está todo bien? Está raro el estudio, un poco tenso”. El conductor, que hasta ese momento no había hablado del tema, explicó: “A Silvi le bajó un poco la presión. Yo estaba con Laura tocando La bella y la bestia, y a mí lo único que me preocupaba es que estuviera bien”. Durante la canción, que no salió como se esperaba, se vio su cara de preocupación.

Minutos después, el conductor interrumpió la entrevista con Vélez para aclarar: “El tema está en mi cabeza todo el tiempo. Silvina está bien, en el camarín, le bajó la presión, pero está perfecta. Lo cuento también porque puede estar la familia mirando, pero está bien”.