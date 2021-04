https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Está en prisión domiciliaria desde abril de 2020

Se define este miércoles si el ex vicepresidente Amado Boudou vuelve a la cárcel

Actualmente el ex vicepresidente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, por una condena de cinco años y ocho meses en el caso Cicone Calcográfica.

El juez de ejecución Ricardo Basilico definirá este miércoles si el ex vicepresidente Amado Boudou vuelve a la cárcel o siguen en prisión domiciliaria en el caso Cicone Calcográfica donde está condenado a cinco años y ocho meses de cárcel.

Lo definirá tal cual lo anunció en la audiencia donde escuchó a las partes el pasado miércoles y donde decidirá si Boudou sigue preso en su casa, beneficio con el que cuenta desde abril del 2020 o vuelve a la cárcel. Basílico es el nuevo juez de ejecución desde el primero de febrero en reemplazo de Daniel Obligado, quien le concedió inicialmente a Boudou la domiciliaria en abril de 2020 en pleno riesgo por la pandemia del coronavirus. Por ahora, Boudou sigue cumpliendo en su casa la condena firme por cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Boudou había alcanzado la prisión domiciliaria el pasado 6 de abril de 2020 por decisión de Obligado, quien consideró que en ese momento el fallo no estaba firme y que había una situación de vulnerabilidad en el cuidado de sus dos hijos. Pero cerca de fin de año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena al rechazar un recurso, y los fiscales del caso entonces pidieron que vuelva a la cárcel. El juez Obligado, en los últimos días de diciembre, resolvió que debía volver a la cárcel, pero que ello se cumplía cuando esté firme su decisión, por lo que fue apelado por la defensa y la Casación que el magistrado que tiene a cargo la ejecución de la pena vuelva a resolver. Mientras se discute si Boudou vuelve a la cárcel o no, en enero accedió a un beneficio de quita de la pena por estímulo educativo que le otorgó el juez Obligado por realizar varios estudios en la cárcel. Con información de NA

