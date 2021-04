https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 9:46

9:43

En su programa de TV Pampita confirmó que "compartió" dos hombres con Nicole Neumann

Todo surgió cuando Nicole Neumann tiró la bomba en un programa de TV que se emite los sábados por América. Al parecer la rubia reconoció que "compartió" un hombre y medio con Pampita.

“¿Uno y medio? Me parece que dos”, fue la respuesta de Carolina "Pampita" Ardohain ante la consulta de un panelista de su programa. “Yo creo que hay dos seguro”, insistió la conductora.

Gabriel Oliveri, no se quedó con lo dicho por Pampita y contó detalles de esta historia. “Bueno, de uno me dice que estaba chichoneando con las dos, él se quedó con vos y ella vio en las revistas que vos salías con él y ella lo dejó de lado. Después que cortaron ustedes él la vuelve a llamar y ella dijo no, pará, ya saliste con Pampita… Estuvo bueno que ella con humildad dijo estaba mensajeándose con las dos, elige a Caro y después me quieren llamar a mí que terminó con Caro”, señaló.

“En distintas épocas de la vida, ella más chiquita”, agregó a la cuestión Pampita.